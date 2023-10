Rowena Scott, de ‘Nace una estrella’, revela la inmensa ironía de su vida

Su voz potente y poder de interpretación han hecho que Rowena Scott Crawford brille con más intensidad durante cada gala de Nace una estrella. De las tres eliminaciones que se han dado en el programa, ella ha estado en peligro de irse en dos ocasiones; sin embargo, el jurado ha considerado que tiene las aptitudes para mantenerse en competencia. Siempre se ve segura y sonriente, aunque por dentro, trata de superarse a sí misma.

Rowena, de 31 años, audicionó para el programa de canto de Teletica luego de que su profesora, la artista costarricense Charlene Stewart, la animara. Si la decisión hubiera estado en sus manos, posiblemente la intérprete no lo hubiera hecho.

Rowena Scott Crawford, participante de 'Nace una estrella', es diseñadora publicitaria y una apasionada por el canto. (Lilly Arce Robles.)

Detrás de esa show-woman que Rowena ha llevado al escenario del estudio Marco Picado, está la historia de una pequeña que por muchos años cantó en la intimidad de su habitación “de mí para mí”, musitó.

Cuando no está en escena, la voz de esta muchacha es calma, la timidez aún permanece, aunque también la inmensa pasión que siente por cantar y que la ha llevado a hacer acciones que consideró inimaginables.

El temor que Rowena Scott vence en Nace una estrella

Fue hasta los 21 años cuando la diseñadora publicitaria se animó a tomar clases de canto. A sus 26 se presentó por primera vez con la Orquesta Filarmónica y, desde entonces, se ha mantenido sobre el escenario.

Estar en Nace una estrella es un sueño para la participante, aunque también un reto. En cada presentación ella lidia con la timidez y la ansiedad.

“Soy superansiosa. A veces me cuesta controlarlo. Mi psicóloga me habla mucho de que soy muy evitativa, todo me da miedo. Cantar es de las cosas que más miedo me da. Entonces montarme en ese escenario cada día es una hazaña para mí. Cantar me da pánico”, confió.

Scott comentó que el programa le ha ayudado a salir de su zona de confort y esto le ha permitido ir superando el temor a sentirse vulnerable.

Hace cuatro años, la vecina de Guadalupe se animó a hacer algo inesperado con tal de seguir su sueño: fue a Estados Unidos y participó en el casting de The Voice, si bien no pasó a la siguiente etapa, ese fue el impulso para tomar en serio lo que quiere lograr en la música.

“Empecé a perseguir este sueño más profesionalmente”, dijo.

Rowena Scott ha brillado en sus diferentes interpretaciones en la sexta temporada de Nace una estrella'. (Lilly Arce Robles.)

Entonces, si fue a The Voice, ¿por qué no se iba a atrever con Nace una estrella? Rowena tiene una respuesta inmediata.

“Yo no quería audicionar porque pensaba que estaría muy vulnerable. En The Voice estaba en otro país. Para mí era más fácil porque no había personas que me conocían. Entonces pensaba que estando aquí, en Nace una estrella, me sentiría más vulnerable y susceptible a que me vean personas que me conocen, o esas que no sabían que yo cantaba. Para mí ha sido todo un reto. Este programa me ha ayudado mucho a salir de mi zona de confort”.

Rowena Scott considera que una experiencia de bullying que vivió a sus tres años, mientras estaba en una guardería, tiene que ver con su timidez.

“Recuerdo que me sentía a salvo cuando estaba sola”.

Ahora, decidida a avanzar en el programa de canal 7, la mujer que le teme a cantar dice que la clave para ella ha sido, irónicamente, la inmensa pasión que siente por la música.

“El canto en mi vida ha sido muy grande porque me ha ayudado a superar mis miedos. Mi miedo más grande es subirme a un escenario para cantar. La única forma en la que he logrado superarlo es cantando”, afirmó con lo que parece un juego de palabras, pero es su realidad.

Basada en su experiencia, Rowena tiene un consejo para las personas que pasan por situaciones similares, finalmente, es lo que ha aplicado para sí misma.

“Hay cosas que se tienen que hacer sin pensarlo mucho, así se haga con miedo. Uno no puede esperar a que se le quite el miedo para hacer algo. Simplemente hay que hacerlo. Vencer el temor no es algo que pasa de la noche a la mañana. Lo mío ha sido un proceso de años. La única forma de superar las cosas es haciéndolas”.

Viendo al futuro, la artista sueña con crear música original y también videos. Además, la artista espera que su historia sirva de inspiración para quienes sienten miedo de cantar.

“Hay quienes cantan en el karaoke, pero les da miedo hacer alguito más. Espero que si quieren hacer algo más, que lo hagan, que no lo piensan mucho”.

En cuanto a Nace una estrella, Rowena espera continuar adquiriendo experiencia, aprendiendo de sus profesores, estrechando lazos con sus nuevos amigos y, gracias a su amor por el canto, seguir “controlando su ansiedad”.