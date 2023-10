Dani Maro de ‘Nace una estrella’ pide que no voten por él... sin antes leer esto

El cantante nacional Dani Maro, uno de los artistas en competencia de Nace una estrella, le hizo una petición muy extraña a sus fans, a quienes de cariño les llama Barrita. Dani usó sus redes sociales para decirles a sus seguidores que no votaran por él, algo que causó conmoción entre el público porque, precisamente, los votos son muy importantes para mantenerse en el concurso.

“Barrita, no voten por mí... No voten sin antes leer esto: Les quiero hablar con el corazón. La música se puede convertir en véanme, apláudanme, hasta convertirse en un negocio de ‘egos’.

”Fui a Nace una estrella, según yo, para que me conocieran, para que supieran que hago música, pero la verdad es que me equivoqué”, escribió.

El cantante nacional Dani Maro es uno de los participantes de 'Nace una estrella', programa al que siempre llega acompañado por su hijo Samuel. (Lilly Arce Robles.)

Las respuestas de los fans fueron muy variadas. Algunos entendieron el mensaje que quiso dar el cantante, otros se preocuparon porque pensaron que quería dejar la competencia; sin embargo, para no dejar ninguna duda, el propio Dani explicó la razón de pedirle a su Barrita que no votara por él.

“Las personas votan, ponen la música o van al concierto de un artista sin realmente saber quién es. Muchas veces se refleja un espejismo que no es la realidad, pocos conocen lo que hay dentro de los corazones de los artistas. Así que yo pedí que no votaran por mí sin antes conocerme un poco más”, explicó Maro, quien comenzó en la música hace poco más de ocho años.

Dani contó que después del posteo varias personas le comentaron que se sienten identificadas con él y su historia, ya que narró que sus primeros pasos como músico los dio en una sala de atención para personas con cáncer, lugar al que tiempo después tuvo que llevar a su madre para recibir tratamiento.

Dani Maro, participante de 'Nace una estrella', compartió en redes sociales esta fotografía en la que está cantando en un lugar de atención para personas con cáncer.

“Al principio pensé en ser parte de Nace una estrella para que el público conociera mi música, pero ahora entiendo que como comencé es algo que no puedo dejar de hacer nunca, incluso después de la competencia. Yo no empecé tocando en bares ni en conciertos; la música siempre tuvo un propósito y ahora Dios me dice que llegué al programa para que me encuentre de nuevo, que no se trata de mí, sino de llevar esperanza a otros.

”Ahora me pregunto para qué quiero llegar a la final o ganar el premio, si es para sentirme bien yo o para seguir con la misión que realmente importa”, agregó.

Prueba de Sonido presenta: Dani Maro, Los Ajenos y Percance

En la publicación en sus redes sociales, también le solicitó al público que si había algún lugar donde él pueda ir a cantar para alegrar corazones, que lo llamaran. “He recibido muchos mensajes diciéndome que vaya a diferentes partes, incluso ya hay una invitación para ir a un hospital”, expresó lleno de agradecimiento.

En medio de la tormenta de mensajes que ha recibido en los últimos días luego de la publicación, Dani sigue fuerte en los ensayos para la próxima gala que será este domingo 8 de octubre.

Entonces sí, Barrita, voten por Dani, pero primero conózcanlo a él y a su historia de vida y su carrera musical.