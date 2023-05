El tico que cantará para Christian Nodal y que se inspira en su más pequeño fan: su hijo

Para el cantante costarricense Dani Maro la más grande inspiración y bendición que tiene en su vida es su hijo, un pequeñito de apenas cuatro años llamado Samu. Él es su mayor fan, es quien lo llena de alegrías y lo anima para seguir cumpliendo sus metas en la música.

De hecho, Samu fue quien propició que Dani se sumara como uno de los artistas invitados al concierto que presentará Christian Nodal en Costa Rica, el 17 de junio en Pedregal, Belén. Incluso, al cantar uno de los éxitos del compositor azteca, el pequeñito demostró que el talento se hereda.

El cantante Dani Maro comparte constantemente videos y fotos junto a su hijo Samuel con sus seguidores en redes sociales. El niño tiene estrella y se ha ganado los corazones de los fans de su papá. Foto: Archivo.

En redes sociales, su orgulloso papá compartió un video en el que el pequeñito interpreta a todo pulmón el tema De los besos que te di. En una finca con caballos, con camisa y botas vaqueras, así el chiquitín conquistó a los fans de su papá. ¡Cuidado y más bien se los quita!

Inmediatamente, cantando la misma canción, Dani aprovechó el pase de su hijo para demostrar él mismo su talento vocal. Pero definitivamente quien derritió corazones fue Samu.

“Le ha gustado mucho a la gente, conmueve ver a un niño de cuatro años cantar canciones que ni siquiera entiende, pero al escucharme cantando a mí le han gustado las canciones de Christian. Eso es lo bonito de la buena música, que no hay fronteras. Un niño como Samu ha decidido también cantar por sí solo, como el papá. Me llena mucho de alegría que la gente lo haya recibido tan bonito”, dijo el orgulloso papá.

Un paso más en su carrera

Desde sus inicios, Dani Maro ha dado pasos pequeños pero seguros. Desde el 2016 sus canciones y sus conciertos han ido abriéndole paso en la industria nacional e internacional. Su debut lo hizo por todo lo alto, en un concierto de Maluma.

Para ese espectáculo en Costa Rica, Dani no tenía canciones publicadas, así que se dedicó a componer para llegar al show bien preparado. Desde entonces no ha parado de escribir, producir y cantar.

En el camino ha pasado pruebas muy duras como el fallecimiento de su madre; sin embargo, el ímpetu por cumplir sus sueños no lo dejó echarse para atrás.

El trabajo de Maro se ha visto reflejado en varias producciones discográficas. En su trayectoria ha lanzado el álbum Al avión y está en el proceso de publicación de Once, disco en el que trabajó con 11 DJ nacionales.

Además, se ha consolidado en la escena nacional gracias a la experimentación de diferentes géneros, que lo ha llevado a cantar música urbana, corridos y baladas.

También ha sido llamado para poner el toque costarricense en varios espectáculos internacionales. Por ejemplo, recientemente fue el telonero de Daddy Yankee, Camilo y ahora lo hará para Nodal.

Dani Maro se presentó con éxito en el concierto de Daddy Yankee, en el Estadio Nacional. (MAYELA LOPEZ)

“Desde Al avión que tiene reguetón, la gente me conoce por la música urbana, pero hay una canción que se llama Lunes tumbao que es un bolero ranchero. Justo lo puse ahí porque parte de mi esencia han sido los boleros y las rancheras. Desde hace unos años atrás he trabajado en silencio, he esperado mucho esta oportunidad, es un momento muy importante en mi carrera”, explicó Maro.

Sobre el chance de presentar su música ante un público diferente al que lo sigue, el cantante afirma que la intención es derribar barreras, lo que está pasando en la música internacional. “Está sucediendo por ejemplo con Bad Bunny, que grabó con el Grupo Frontera, eso permite que la música no tenga límites y que el público pueda recibir nuevas opciones. Es un gran reto compartir con públicos nuevos”, agregó el artista.

En su presentación en el concierto de Nodal, el tico aprovechará para mostrar nueva música que va en la línea de Lunes tumbao. “Es un poco de lo que yo escribo en los momentos de despecho de algunas personas que he conocido en el camino, también de mis propias experiencias. El show va a ser muy variado”, concluyó.

Samu se roba el show en las redes sociales de Dani Maro, su papá. (Cortesía)

Sobre el espectáculo

En junio, en Pedregal, el show de Nodal será el cuarto que presente en nuestro país en apenas un año y medio. Según Adrián Quesada, productor del concierto, esto demuestra no solo el cariño de los ticos por Nodal, sino la importancia que tiene nuestro país para el cantante.

“Sabemos que ha venido varias veces, pero los conciertos anteriores fueron llenazos. Es un artista del agrado de la gente. Aprovechamos que la gira internacional empezó en México, fue a Estados Unidos y ahora bajó a Centroamérica. Por supuesto que Costa Rica no podía ser la excepción”, comentó Quesada.

El productor afirmó que el día del concierto habrá diferentes actividades para que el público de Nodal disfrute al máximo. Las puertas del recinto abrirán a partir de las 3 p. m. para que la fiesta empiece desde temprano.

En España, el mexicano Christian Nodal dijo en una entrevista que el mejor concierto lo había dado en Costa Rica. (El Universal de México)

Además de Dani Maro también se presentarán Marko Jara, el grupo Gatillazo y habrá varios DJs animando. Se ofrecerá un after party para quienes se quieran quedar en Pedregal luego de que Nodal cante.

Los precios de las entradas para ver a Nodal van desde los ¢36.019 por persona en general hasta el ¢1.385.380 por mesa de 10 personas en la localidad “Experiencia Davivienda”. La producción explicó que en la localidad Diamante (que son mesas con sillas) se pueden comprar los espacios de manera individual.

Los boletos están a la venta en el sitio smarticket.net.