James Angulo brilla en ‘Nace una estrella’: ‘Chicos con mis condiciones ven en mí un ejemplo de lucha’

James Angulo Torres, de 19 años, transita un “camino precioso” que está repleto de reflectores, reconocimiento, brillos y la oportunidad de convertirse en el artista que siempre ha soñado. El vecino de Pavas es uno de los participantes de la sexta temporada de Nace una estrella, de Teletica.

Con su talento y todo el trabajo que conlleva cada presentación, asevera que “para una persona que lucha no hay imposibles”.

La joven vida de James ha estado plagada de estigmas y de algunas voces que le han dicho que, debido a su condición de déficit de atención y dificultades de aprendizaje, difícilmente lograría sus sueños. Él, con su amable sonrisa, abrazos cálidos y notables talentos artísticos, ha demostrado que sí se puede.

James Angulo cumple su sueño de llegar a miles de corazones a través de 'Nace una estrella'. (Lilly Arce Robles.)

En la sexta edición del concurso de canto de Teletica, que se puede ver todos los domingos a las 7 p. m., por canal 7, James ha recibido comentarios favorables de parte del jurado y, en la gala del 17 de setiembre, fue el primer participante en obtener un 10 de parte de uno de los jueces.

La jueza Debi Nova, conocida por su trayectoria internacional, le dijo que con lo demostrado él podía convertirse en un artista de la talla de Juan Gabriel o Raphael. Las palabras le recuerdan al joven que lo está haciendo bien y, con cada gala, su anhelo de convertirse en una estrella se siente más cerca.

Pero más allá de lo que experimenta James, también hay personas que lo ven como un referente.

“Muchas personas me han puesto cosas demasiado maravillosas. Chicas y chicos con las mismas condiciones mías ven en mí un ejemplo de superación y lucha. Dicen que hay que seguir adelante a pesar de adversidades. Estoy derrotando un estigma. Para muchas personas esto era algo imposible para mí, por mi déficit, y por no comprender como otros, pero sé que para una persona que lucha no hay imposibles”, dijo el estudiante de duodécimo del Liceo de Pavas.

Hasta hace unos meses, James se cuestionaba qué haría al salir del colegio, pues debido a que estudia en la modalidad de Plan Nacional (no sale con el bachillerato de educación media, sino con un título equiparable al de sexto grado) era una imposibilidad iniciar con sus estudios universitarios inmediatamente (para hacerlo, debía ingresar al Cindea y empezar desde sétimo año en clases nocturnas).

Ahora que está en el programa de canto, sabe que su futuro podría ser muy brillante y cargado de posibilidades.

James Angulo vive un sueño en Nace una estrella

Desde antes de entrar al programa de canto, los vecinos de Pavas han apoyado a James. El domingo anterior, incluso, lo recibieron con “una banda” que tocaba al son de ollas y cucharones. El cantante abrazaba con afecto a cada una de las personas que lo esperaba, según dejó ver Mariela Torres, la madre, en un video que compartió.

“Lo que hacen mis vecinos es algo invaluable. Ver el amor de ellos y de muchas personas me hace luchar”.

Y es que, según el joven, el premio más grande es el cariño que está recibiendo del público.

“Siempre digo que uno de mis mayores sueños es el amor del púbico. Se habla del premio económico, pero el mayor premio es el amor del público, quiero que en el corazón de ellos esté James. Siempre quise enamorar a Costa Rica”.

Si bien toda la experiencia ha sido memorable, James reconoce que convertirse en un artista no es fácil, por ello la disciplina y el esfuerzo han sido sus aliados. En el camino también ha topado con comentarios negativos, ahora mismo aprende a lidiar con ellos.

“En el canal hacen charlas (psicológicas) para valorarnos como artistas y lidiar con los malos comentarios que son parte del precio que estamos teniendo (que pagar) al ser artistas. La verdad hay comentarios feos, pero son más los buenos”.

James Angulo, participante de 'Nace una estrella, junto a Mariela Torres, su madre y fan incondicional. (Alonso Tenorio)

Actualmente, James, quien se convirtió en el ganador de la categoría de canto del Tour Chiky, en el 2021, continúa escribiendo canciones, ya lo ha hecho antes con temas como Corazón.

El cantante dice que Nace una estrella representa una gran puerta para su vida, su carrera y sus nuevas metas.

“Me levanto cada día pidiéndole a Dios por cada día y agradeciendo por esta oportunidad que Él me brinda. Mis compañeros son muy lindos. Muy amorosos. Hay mucha hermandad. Ayudan en momentos donde uno se siente mal. Son maravillosos”, comentó.

Con respecto al tema del aprendizaje y comprensión, James dice que ha topado con la paciencia de la profesora María Martha López. Con respecto a las canciones, añade que tiene bastante tiempo para aprendérselas. James confió que él no habla fluidamente inglés y que una canción en ese idioma sería un gran reto, uno que asumiría “con la valentía de siempre”.

“Me gané un curso de inglés que ya casi voy a empezar a recibir”, dijo optimista.

Su paso por el programa le ha permitido a James redescubrirse. La comparación que hizo Debi Nova de él con grandes artistas, le mostraron un camino.

“Esas palabras me inspiraron para encontrar el artista que soy. Ella me dio ese camino. La verdad, siento que ese comentario me despertó para ser un artista intérprete”, comentó el joven, quien además es un enamorado del diseño y ha vivido momentos mágicos al descubrir los vestuarios que utilizará en cada presentación.

James no piensa en salir de competencia, aunque si eso ocurriera, asegura que se iría “contentísimo, agradecido con la producción y con esas personas que le han ayudado”.

James Angulo, vestido de traje, cuenta que todos los participantes de 'Nace una estrella' se llevan muy bien, aspecto que hace la experiencia aún mejor. (Albert Marín)

“Saldría con el mejor premio de todos: el amor del público que llena mi corazón de felicidad. Por ahora, hay que seguir luchando”, dijo el joven, de personalidad atrapante.

Desde ahora, James vislumbra un futuro de muchas metas cumplidas y de tiempos en los que pueda darle a su familia “todo lo que se merecen”. Se ve triunfando en Costa Rica e internacionalmente desde “escenarios extraordinarios”.

En caso de convertirse en el ganador de los $15.000 que recibirá el primer lugar en la categoría de adultos, James afirma que trabajaría en nuevas canciones y que iría a otro país a tocar puertas.

“Quiero conquistar el mundo entero”, finalizó.