‘Nace una estrella’: crónica de una primera gala con notas altas, angustia y lágrimas

En esta constelación hay 17 estrellas, unas con más edad que otras, pero (por el momento) ninguna más brillante que las demás. Este 3 de setiembre, Teletica estrenó la sexta temporada de Nace una estrella, concurso de canto con el que en esta edición soñaron más de 1.400 personas.

Como es sabido, solamente 17 de los aspirantes consiguieron un espacio y desde las 7 p. m. del domingo, en un programa en vivo, demostraron la razón que les dio el cupo a 12 adultos y 5 niños y niñas en este programa con el que desde ya están logrando una exposición masiva. Todos empezaron ganando.

La gala

Nace una estrella regresó casi dos años después de su última temporada y lo hizo con todo, empezando con la presencia de público en el estudio Marco Picado. La edición anterior se realizó durante la pandemia, lo que implicó restricciones. Además, otro de los elementos nuevos que más sobresalen es la presencia de una banda en el estudio: los músicos acompañaron en vivo a cada uno de los 17 cantantes.

Édgar Silva, Johanna Solano y la nueva presentadora María Fernanda León le dieron la bienvenida a la audiencia. Fue de esta manera que procedieron a darle espacio a Ana Laura Madrigal Cruz, la participante encargada de abrir la temporada 2023.

Lucas Guerrero, de 8 años, evidenció que el talento no tiene edad. (Albert Marín)

La joven, de 20 años, interpretó el tema Pa ti no estoy, de Rosana, y los jueces Debi Nova, Ricardo Padilla, Marvin Araya y Joaquín Yglesias le ofrecieron sus comentarios y calificaciones. En esta nueva entrega, nuevamente el público se encargará de elegir a los dos ganadores de las categorías de adultos e infantil, que serán premiados con $15.000 y $7.500, respectivamente.

Las votaciones se realizan a través de Teletica.com o al WhatsApp 6070-0777 y representan un 50% de la decisión final.

Antes de salir a escena, la estudiante de enfermería contó que se sentía emocionada y un poco nerviosa. Sin embargo, aseguró que convertiría esa sensación en poder y fuerza.

Rowena Scott Crawford fue la segunda participante de la noche. La diseñadora publicitaria, de 21 años, y quien identifica en la música a su gran amor, cantó el tema On the Radio.

Después de la presentación de la vecina de Guadalupe, llegó el turno para el primer niño de la velada: Lucas Guerrero Chavarría, de 8 años (y el más joven del concurso), apareció vestido de mariachi para cantar, con gran seguridad, el tema Si nos dejan.

En esta temporada, los concursantes de 'Nace una estrella', cantan acompañados de una banda en vivo. (Albert Marín)

Steven Campos Matamoros fue el siguiente. El joven, de 21 años, puso el toque romántico de la gala con la interpretación de Solamente tú.

Mientras esperaba en el camerino para su gran momento, el concursante que se está formando en teatro musical dijo que sabe que este es el inicio de grandes cosas para su vida artística.

Jenny Gómez Medina, de 17 años, fue la siguiente en deleitar con su música. La joven artista sorprendió con la fuerza de sus agudos mientras cantó En cambio no.

A ritmo de salsa, el participante César Fuentes Gamboa, de 38 años, y el mayor de la competencia, deleitó con Yo no sé mañana.

Noche de emociones

Mariser Picado Núñez, de 10 años, fue la segunda niña en presentarse. La estudiante de quinto grado contó antes de cantar que su papá y abuelita la criaron luego de que su mamá dejara la casa. Si bien su relato resultó conmovedor, la presencia de la cantante convirtió ese sentimiento en admiración, al ver el desempeño y capacidad vocal de la niña que interpretó el tema Como la flor.

Jenny Gómez, de 17 años, sorprendió con su interpretación durante la primera gala de 'Nace una estrella'. (Albert Marín)

El juez Marvin Araya le reconoció su talento “que no tiene edad”.

Otro momento cargado de sentimientos y mucha emoción ocurrió después de que James Angulo Torres, de 19 años, cantó Qué será de ti. Él fue calificado con el primer 8 de la noche. Su alegría se reflejó en el público que no dejó de ovacionarlo tras cantar “con el corazón”, tal y como le dijo el juez Ricardo Padilla.

Amanda Alonso Rodríguez, de 12 años, fue la siguiente participante en sorprender. La niña, quien es hija del exfutbolista Armando Alonso, cantó el tema Niña, evidenciando su fuerza vocal.

Gustavo Marín Lezcano, de 21 años, interpretó Contigo aprendí. El joven, quien sueña con llegar a muchas personas con su música, recibió comentarios positivos de parte de la jueza Debi Nova.

Mariser Picado emocionó al público al cantar el tema 'Como la flor'. (Albert Marín)

La cantante le dijo al joven mensajero que su show estuvo maravilloso. Por su parte, Joaquín Yglesias le dijo que “la música corría por sus venas y que lo felicitaba por su hermosa voz”. El aspirante, padre de una bebé de 1 año, recibió tres 8, más el voto secreto. Siendo así, hasta ese momento, era el concursante con la calificación más alta.

Sofía Gatgens Huertas, de 18 años, llegó a escena con una fuerza inmensa. Antes de cantar, abrió su corazón para confiar que debido a un abuso sexual se ha enfrentado a la ansiedad y la depresión, trastornos que no frenan su amor por la música.

La joven, quien aspira a estudiar periodismo o publicidad, interpretó el tema Carne y hueso.

Rowena Scott recibió el apoyo del público luego de cantar en inglés. (Albert Marín)

¡Bien cantado!

Luego de 11 presentaciones, arrancó el último bloque de la noche. El niño Maykol Cordero Solís, de 11 años y vecino de Cartago cantó el tema Como yo te amo, que lo sacó de su zona de confort, pues usualmente le gusta cantar las piezas de Pedrito Fernández.

“¡Bien cantado!”, describió el juez Ricardo Padilla la interpretación del pequeño, quien contó que nació con una condición en su intestino.

Diferentes personalidades, presentaciones y talentos hacen que definitivamente el programa esté lleno de todo tipo de sentimientos. La noche de este 3 de setiembre, la participante Valery Álvarez Carranza protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche, pues cuando empezó a cantar el tema La cigarra, perdió la voz.

En el difícil momento, la joven manicurista se sobrepuso y a como sus cuerdas vocales le permitieron pudo retomar la pieza. El jurado y el público reconocieron su entereza pero no se libró de recibir las calificaciones más bajas debido a su presentación incompleta.

Jeferson Donado fue el ganador de la categoría de adultos de la primera gala. (Albert Marín)

Después del sentido momento, el show debía continuar: Jeremy Solís Amador, de 13 años, apareció en el entablado para cantar Corre. Su interpretación fue elogiada por el jurado.

Acercándose al final de una gala que se extendió por más de tres horas, Daniel Fonseca Rojas, mejor conocido como Dani Maro, hizo su presentación al ritmo de Yo no me doy por vencido. El escenario no es cosa nueva para el hombre, de 29 años, quien en el 2018 lanzó su primer sencillo.

Después de Dani, Jafet Jerez apareció en cantando Ay, amor, recordando su potencia vocal. La salvadoreña, de 33 años, se hizo viral,en redes sociales hace tres meses luego de que la grabaran cantando mientras hacía las pupusas que vende con su familia.

El cierre de la noche estuvo a cargo del venezolano Jeferson Donado Lara, quien derrochó salsa y energía al son de Valió la pena. El artista vive en Costa Rica desde hace seis años. Joaquín Yglesias le reconoció “su manera exquisita de cantar y que su presentación fue el mejor cierre del programa”. Él también consiguió tres 8, más el voto secreto.

Maykol Cordero sobresalió en la categoría infantil: él obtuvo el primer lugar.

Sobresalientes

Jeferson Donado fue el primer lugar en la categoría de adultos, con 32 puntos, mientras que en la infantil se destacó Maykol, quien obtuvo 31 unidades.

En esta primera gala las 17 estrellas brillaron a su manera: angustia, perseverancia, emotividad y energía también fueron protagonistas.