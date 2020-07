“El mayor reto es que no sabemos qué va a pasar. No podemos prevenir, ni planificar. Esto es del día a día; hay que pedirle muchísimo a Dios que esto pase lo más pronto posible. No por el beneficio de uno como empresario, porque sabemos que a corto o mediano plazo que los negocios generen utilidad no va a ser posible; sino para que la tasa de desempleo no siga aumentando, y que la gente que ahora está con un 50% de su salario suba a 75% y luego recupere sus ingresos al 100%. Hay que pedirle mucho a Dios, confiar en que tiene un plan perfecto para todo”, sostiene Figueroa.