“Esto ha sido todo un aprendizaje para la familia completa. Lo más difícil han sido las clases virtuales. Saúl apenas va a cumplir seis años. Tiene varias clases al día (de 8 a. m. a 2: 30 p. m.) y para nosotros hacer también de teachers en casa y tener una niña más pequeña no ha sido fácil. Antes de salir a vacaciones él ya no quería conectarse (a las clases), llamé al kínder para que me dieran contención, pues yo a veces lloraba de la frustración. Uno pierde la paciencia. Es la vida real. Somos una familia real. La directora nos dijo que le pasaba a muchos papás y eso nos tranquilizó”, contó Vicky.