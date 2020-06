“Por ejemplo, hace siete años no me dejaron entrar a una discoteca en Escazú y fue por negra. No era por la ropa ni por la plata. El dueño estaba viéndome por una cámara y le decía al muchacho de seguridad que no me dejara entrar. Luego, hubo situaciones en las que por alguna circunstancia alguien ha olido mal y yo he estado cerca; se vuelven y dicen: ‘Por suerte no es la negra porque esta negra sí huele rico’.