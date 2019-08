“Yo chiquitillo me enojaba, pero mi mamá me ayudó a mantener el autoestima alto. Aprendí a no verlo como ofensa. Siempre traté de manejarlo de esa forma. Nunca quise llegar a golpes. Si algo me molestaba les decía a otros niños que no lo hicieran de esa forma. Siento que de niño eso me ayudó”, recuerda.