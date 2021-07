No más Kardashians: repase 10 episodios de impacto previo al final de su ‘show’

Khloe, Kim. Kris, Kendall, Kourtney y Kylie protagonizarán el especial del cierre de su 'reality show'. (Cortesía E!)

Kourtney , Kim, Khloe, Kris, Kendall, Kylie, Robert, Scott, Caitlyn y demás familiares tiene el gusto de invitarles a su despedida, este martes 27 de julio. Le dirán adiós a los millones de televidentes alrededor del mundo que los vieron crecer como familia, como profesionales y hasta como artistas.

Sí, tras 20 temporadas y 14 años al aire, por fin llega el gran cierre del reality show Keeping Up with the Kardashians, un programa en el que la audiencia mundial conoció la historia de una familia que inicialmente saltó a la fama por dos causas que hoy parecen poco trascendentes: la primera, porque Robert Kardashian (el padre, ya fallecido) fue uno de los abogados defensores en el sonado caso del exjugador de fútbol americano OJ Simpson (acusado de asesinato) y, segunda porque Kim —la segunda de sus hijas— protagonizó un video erótico junto a su entonces novio el rapero Ray-J.

El video de Kim se hizo viral y su madre, Kris, aprovechó la exposición para impulsar a la familia en el espectáculo televisivo. Hoy, la matriarca del clan es considerada una de las mejores mánagers de la farándula internacional.

Del matrimonio de Robert y Kris nacieron Kourtney (42), Kim (40), Khloe (37) y Robert (34). El enlace se disolvió en 1990 y al año siguiente Kris se casó en segundas nupcias con el reconocido atleta Bruce Jenner, quien en las Olimpiadas de Montreal de 1976 ganó la medalla de oro en la disciplina del decatlón. De ese matrimonio nacieron Kendall (25) y Kylie (23). Con el paso de los años la familia aumentó, con la llegada de nuevas parejas e hijos.

Ahora bien, después de que la audiencia se adentrara durante todos estos años en la intimidad de los Kardashian-Jenner, llegó el momento del adiós con el episodio final que será un especial en el cual la mediática familia se reúne para recordar los mejores y peores momentos que expusieron frente a las cámaras.

El capítulo se titula KUWTK: Reunion Finale y contará con la conducción del presentador Andy Cohen. La transmisión para Latinoamérica será a las 10 p. m. por el canal E!, que ha sido su casa durante estas 20 ediciones.

[ Kim Kardashian no aguanta más a Kanye West: Las señales que indican que se preparan para el divorcio ]

Para estar a tono con la conclusión de uno de los programas más influyentes de la última década, hacemos un repaso por 10 momentos impactantes en el desarrollo de la historia de la familia más famosa de la televisión. Sabemos que en 20 temporadas pasaron muchas situaciones llamativas, pero procuraremos concentrarnos en los “grandes éxitos”.

10. Khloe va a la cárcel y Kim se toma selfies: Sucedió en el 2007, durante la primera temporada del programa. La escena fue hilarante y muchos años después las hermanas la recuerdan en tono jocoso. Kim y Kris acompañaron a Khloe a la cárcel para que cumpliera con una condena de 30 días en prisión por conducción temeraria bajo los efectos del alcohol.

De camino, en el auto de Kris, Kim iba tomándose fotos con su cámara como si fuera para un paseo. Kris le recriminó en varias ocasiones la falta de solidaridad con su hermana.

9. Kris tacleada por un guardaespaldas: Una de las cosas que más disfrutan los Kardashian es hacerse bromas pesadas entre ellos. De las más recordadas fue cuando Kris ideó un falso ataque por parte de un guardaespaldas de Kim en su casa, durante la emisión de la temporada 17 (2019). La broma fue concebida de Khloe y Kris para darle una lección a Kim sobre sus exigencias en seguridad para el hogar.

En los videos de seguridad se ve a Kris ingresar por la parte trasera de la propiedad que en ese momento era de Kim y Kanye West, cuando uno de los agentes la intentó detener y para lograrlo la tiró al suelo de manera agresiva. Khloe llamó a su hermana para contarle lo sucedido y Kim entró en pánico, preocupada por la salud de la matriarca.

8. De Bruce a Caitlyn: En el año 2015 (décima temporada), Bruce Jenner, esposo de Kris y padre de Kendall y Kylie, anunció que había completado su proceso de transformación a mujer. Jenner afirmó que durante toda su vida se sintió mujer y que lo había ocultado. Para la familia fue un shock, pero todos le apoyaron. Kris, por su parte, tuvo que asimiliar que su exesposo, de quien se había divorciado en el 2013, en adelante sería una mujer.

7. Kim y su llanto estrepitoso por un arete: Kim y su entonces novio, el basquetbolista Kris Humphries, se unen a unas vacaciones familiares en Bora Bora durante la temporada seis que se transmitió en el 2011. En uno de los episodios la socialité demostró su pasión por las joyas luego de que en una broma, Humphries lanza a su novia al mar y ella al salir nadando se da cuenta de que perdió un arete de diamantes por lo cual se desespera y empieza a llorar sin consuelo. Se dice que los aretes le habían costado $75.000 a la Kardashian.

Todos los miembros de la familia se dedican a ella y a buscar la joya hasta que su hermana mayor Kourtney le espeta: “Kim, hay personas muriendo”, en reclamo a su desesperación por un arete. Esta es una de las frases más memorables del programa.

'Keeping Up with the Kardashian' se comenzó a emitir en el año 2007.

6.La boda en un mes: El romance idílico que vivieron Khloe y el entonces basquetbolista de los Lakers, Lamar Odom, conquistó a los fans de la serie. Fue tanta la conexión que hubo entre ambos que a tan solo un mes de conocerse llegaron al altar. La boda se preparó en tan solo nueve días y Khloe y Lamar tuvieron un hogar lleno de amor hasta que empezaron a aflorar los problemas de adicciones del deportista. La gran ceremonia se presentó en el primer capítulo de la cuarta temporada (2009).

5.Kim y Kourtney, pelea a golpes: Como en toda familia, los Kardashian tiene problemas, pero han estado expuestos al mundo gracias a las cámaras. Una de las peleas más icónicas del programa llegó a las manos cuando Kim y Kourtney discutieron sobre sus presiones de trabajo durante el primer capítulo de la temporada 18 (2020). Hubo golpes, aruñazos, empujones y hasta patadas. El pleito lo detuvieron Khloe y Kendall.

4. Divorcio en 72 días: El matrimonio de Kim con Kris Humphries duró tan poco que cuando se transmitió el episodio de la boda por televisión en la temporada seis (2011), la pareja ya se había separado. La producción del reality tuvo que publicar una aclaración en el capítulo de la fiesta del matrimonio, justamente para indicar que la pareja ya no convivía.

3. Las llegadas de los hijos: Durante 14 años vimos crecer a toda la familia. Conocimos a las cinco hermanas y al hermano —desde que eran muy jóvenes— y luego los vimos convertirse en padres y madres, a excepción de Kendall.

Kourtney y Scott Disick son padres de Mason, Penelope y Reign. Kim y el músico Kanye West tuvieron a North, Saint, Chicago y Psalm. Khloe es la madre de True, fruto de su relación con el basquetbolista Tristan Thompson.

Por su parte, Rob, el único varón del clan, es papá de Dream, quien es hija de la modelo Blac Chyna. Por último, la joven empresaria Kylie Jenner es mamá de Stormi Webster, junto al cantante Travis Scott.

Kim Kardashian es la más famosa de toda la familia. Gracias a sus cambios de pareja y la llegada de sus ha llamado más aún la atención. (Cortesía E!)

2. Kourtney y Scott: Difícilmente podamos imaginar a la familia Kardashian sin uno de sus protagonistas, que si bien no es pariente directo, sí se incorporó a ella por su relación con la mayor de las hermanas. Scott Disick, “Lord Disick” para sus fans, ha sido infaltable en las 20 temporadas, tanto por su protagonismo como novio de Kourt como por su intermitente relación con ella. Los escándalos y excesos de Scott lo convirtieron en uno de los personajes más controversiales de la serie.

1.En Costa Rica: No podíamos cerrar esta lista sin mencionar los viajes familiares, especialmente los que han realizado los Kardashian a nuestro país. Uno de los episodios más recordados por los ticos fue cuando el clan completo estuvo de paseo en tierras guanacastecas en el año 2017. Los dos episodios en los cuales Costa Rica fue protagonista se grabaron en enero de ese año, pero se transmitieron hasta mayo.

[ Vea fotos exclusivas de cómo disfrutan las Kardashian sus vacaciones en Costa Rica ]