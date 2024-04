Michael Rubí brilla como bailarín en ‘Juego de voces’, el nuevo programa de Televisa

El artista costarricense Michael Rubí debutó el domingo 14 de abril como bailarín en Juego de voces, el nuevo reality show de Televisa, en México.

Este es un programa que se transmite a las 9 p. m. y en el que algunas de figuras más importantes de la música hispana se enfrentan en duelos musicales a sus hijos, quienes también son artistas. Para ello se dividen en dos equipos: los Consagrados y los Herederos.

En el caso de los Consagrados están Manuel Mijares, Eduardo Capetillo, Alicia Villarreal, Isabel Lascurain y Erik Rubín. Mientras que en los Herederos están Lucerito Mijares, Eduardo Capetillo Gaytán, Melenie Villarreal, Joss Álvarez Lascurain y Mía Rubín.

'Juego de voces' es el primer programa internacional en el que participa Michael Rubí. (Foto de IG)

De acuerdo con Rubí, este es un proyecto que lo llena de ilusión.

“Tendré la oportunidad de trabajar con artistas que siempre vi cuando estaba creciendo, artistas de los cuales he escuchado su música miles de veces y eso me llena de emoción y orgullo. Dios nos pone a todos en este mundo con talentos, sueños y propósitos y vamos a cumplirlos”, dijo Rubí en sus redes sociales.

Según contó el bailarín, esta es la primera vez que trabaja fuera del país y se siente privilegiado de tener la oportunidad de que sea en Las Estrellas, uno de los canales de televisión más importantes de México y que forma parte de Televisa.

Rubí también agradeció a México por haberlo “recibido tan bien”.

Si bien esta es la primera vez trabajando en un programa en territorio azteca, no es la primera ocasión en la que el bailarín muestra sus dotes artísticos a los televidentes, pues él ha sido una de las figuras más destacadas del programa de Teletica Dancing With The Stars.

En ese espacio, en el 2023 Michael logró llevarse a casa el trofeo de la sétima temporada de la competencia a su casa, junto con su pareja de baile, la actriz colombiana Lorna Cepeda.

Además, en el 2018, en la quinta temporada, se dejó el segundo lugar de la competencia junto con su mediática pareja de baile Keyla Sánchez. Y en el 2019, en la sexta temporada del programa, obtuvo el cuarto lugar con la modelo Sharon Segura.