Marcela Ugalde y Joss Araya están listas para el reto de ‘Tu cara me suena’

Marcela Ugalde Joss Araya Las artistas aprovecharán sus conocimientos en diferentes ámbitos para aplicarlos en la competencia de 'Tu cara me suena'. (Archivo/Facebook)

La sexta edición del programa Tu cara me suena, de Teletica, sigue anunciando a sus participantes. Este miércoles 18 de agosto fueron la experimentada actriz Marcela Ugalde y la joven cantante Joss Araya quienes se sumaron a la lista de concursantes.

Araya, de 28 años y oriunda de Ciudad Quesada, confirmó la emoción que siente de cara a los retos que se le presentarán en el concurso. “Me siento muy agradecida, emocionada, ansiosa y con muchas ganas de iniciar. Voy a dar lo mejor de mi en este reto que estoy segura de que me va a hacer crecer como artista”, expresó la intérprete que es parte del dúo Bajo y Voz en compañía del bajista Nelson Segura.

Su experiencia en el canto le ayudará a sobrellevar ese aspecto de la competencia, pero afirma que el baile y la imitación son dos aristas a las que les tiene que poner especial atención para que sus presentaciones salgan bien.

[ Cristian Madriz y Daniel Montoya se unen a los participantes de ‘Tu cara me suena’ ]

“Me encanta bailar, especialmente los ritmos latinos como la salsa, el merengue y la cumbia; pero cuando me toque hacer coreografías vendrá lo complicado. Espero lograrlo”, agregó la cantante.

Araya afirmó que desde ya está metida de lleno en la preparación de su primera imitación. “Estoy estudiando mucho a mi personaje, escuchando mucha música”, afirmó.

Por su parte Marcela Ugalde, rostro muy conocido tanto en la televisión (por ejemplo en programas como La Pensión y La Ofi) como en el teatro, afrontará también el reto de representar con buen tino a los diferentes personajes que se le presenten.

Ugalde ya fue parte de Teletica Formatos gracias a su participación en la competencia de baile Dancing with the Stars, pero afirma que Tu cara me suena es un mundo completamente diferente a lo que vivió en el anterior concurso.

Joss Araya La cantante Joss Araya compartió muy feliz una imagen en la que anunció su participación en 'Tu cara me suena'. (Facebook)

En entrevista virtual con la producción de Tu cara me suena, la actriz aseguró que se siente muy emocionada por la oportunidad de poder ayudar a una organización de bien social que trabaja en el rescate de animales.

Además, Ugalde aseveró que el canto es uno de los mayores desafíos que afrontará en el programa, pese a que en el video de su audición demostró que tiene cualidades vocales que le ayudarán en las imitaciones.

Hasta el momento, Tu cara me suena ha confirmado como participantes a los cantantes Iriabelle González, Rodrigo Lagunas y Cristian Madriz, así como al comediante Daniel Montoya.

La sexta edición del espacio se podrá ver a partir del domingo 5 de setiembre.

El panel de jueces también presentó cambios para esta temporada, se mantienen Eugenia Fuscaldo y Luis Montalbert, pero como novedades se suman Natalia Monge y Kurt Dyer.

[ Conozca a Iriabelle González y Rodrigo Lagunas, los primeros concursantes de ‘Tu cara me suena’ ]