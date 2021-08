Conozca a Iriabelle González y Rodrigo Lagunas, los primeros concursantes de ‘Tu cara me suena’

El principal reto de Iriabelle González y de Rodrigo Lagunas es dejar de lado su estilo de canto para imitar otras voces. (Archivo)

Los cantantes Iriabelle González y Rodrigo Lagunas son los dos primeros participantes que anunció el programa Tu cara me suena, de Teletica, para lo que será su sexta temporada.

El espacio volverá a la pantalla de Canal 7 a partir del 5 de setiembre.

González, quien ha destacado en la escena costarricense por ser una de las voces infaltables en los conciertos de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica, también es cantante del grupo The Three of Us, banda femenina tributo a The Beatles.

Además, González es hermana de la cantante Vanessa González, quien fuera participante de Tu cara me suena en el pasado.

En el caso de Lagunas, artista chileno-costarricense, tiene una carrera en la música romántica y acaba de lanzar su sencillo El juego, tema presentación de lo que será su primer álbum original titulado Gracias.

Experiencia

Como cantantes, tanto Iriabelle como Rodrigo concuerdan en que tienen un reto muy importante frente a ellos: dejar un poco de lado sus experiencias musicales previas para cambiar la voz e imitar a otros artistas.

“Mis expectativas son pasarla muy bien, aprender mucho, disfrutarlo. Quiero poner en práctica todos los años que me respaldan como cantante para hacer mi mayor esfuerzo”, dijo González.

La artista comentó que, durante la competencia, le preocupa frustrarse cuando alguna imitación no le salga perfecta. “Soy muy exigente conmigo misma, espero no frustarme cuando algo no me salga tan bien”, agregó.

Como dato curioso, Iriabelle sorprendió a su hermana Vanessa con el anuncio de que se sumaba al elenco del programa. “Cuando le pidieron recomendar a alguien para que participara, Vane ni siquiera pensó en que yo quisiera; pero está muy contenta de que me animara. Me ha dicho que lo disfrute y que trate de sacarme el chip de cantante”, contó la artista.

Por su parte, Lagunas explicó que el reto más grande que tiene frente a él es el baile, pero que está lleno de emoción de enfrentarse a esta nueva faceta en su carrera.

“Hay mucha ansiedad, no tengo nervios, pero sí estoy muy emocionado por lo que viene. Lo más retador va a ser cuando me toque hacer coreografías, eso me va a matar; pero no importa, hay que ponerle ganas y dar lo mejor”, afirmó.

Como artista romántico, Lagunas contó que le encantaría imitar a los españoles Camilo Sesto y Pablo Alborán. “Creo que algo difícil será cuando tenga que imitar a una mujer, sobre todo si canta muy agudo”, agregó.

Además, Lagunas contó que ser parte de Tu cara me suena es una muy buena oportunidad para que el público conozca más de su obra. “El juego es una canción que habla sobre una relación de pareja que se tuvo, se amó, se soltó, y luego se arrepienten terriblemente de esta decisión”, explicó el artista sobre su sencillo.

En los próximos días Tu cara me suena irá anunciando a los demás participantes de la próxima temporada. El elenco se unirá a la competencia que tendrá como jueces a Eugenia Fuscaldo, Luis Montalbert, Kurt Dyer y Natalia Monge.