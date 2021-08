Natalia Monge y Kurt Dyer son los nuevos jueces de ‘Tu cara me suena’

Tu cara me suena Natalia Monge, Kurt Dyer, Eugenia Fuscaldo y Luis Montalbert, el renovado equipo de jueces de 'Tu cara me suena'. Nueva temporada comienza el 5 de setiembre.

El anuncio de la sexta temporada de Tu cara me suena, que comenzará el 5 de setiembre, trae consigo importantes novedades. Entre ellas un renovado panel de jueces al que se integran la multifacética artista Natalia Monge, así como el cantante y humorista Kurt Dyer.

Monge y Dyer harán equipo con los ya conocidos Eugenia Fuscaldo y Luis Montalbert. En el panel ya no estarán ni Alex Costa ni Duvalier Quirós.

Vivian Peraza, productora de Teletica Formatos, confirmó en primicia a La Nación las nuevas incorporaciones. Sobre los cambios dice que los realizan buscando más similitud con la versión española de Tu cara me suena (TCMS), programa madre de este formato.

“Estamos muy contentos. Todos los jueces tienen superbuena química. Con los perfiles de cada miembro del jurado estamos siendo similares a los de TCMS de España, que es el formato madre. La conformación de los jueces está hecha a similitud de España. El cambio viene también porque este es un formato que ha crecido todos estos años. Crece y le exige a la producción hacer cambios. Estamos bajo una licencia de franquicia internacional. Se hace en más de 52 países. Al estar bajo licencia tenemos que seguir lineamientos”, comentó la productora.

Peraza manifestó que se sienten muy bien con los nuevos fichajes.

“Conocemos el tema de las imitaciones de Natalia y la creatividad de Kurt. En lo personal lo sigo hace bastante tiempo, no solamente es comediante, sino creativo, músico. Tiene complemento de cosas. Igual que Natalia, que también es cantante. Van en la línea de lo que el formato evalúa”, mencionó.

Con relación a doña Eugenia Fuscaldo, la productora menciona su trayectoria como actriz, ella se fijará mucho en el tema de la interpretación. Por su parte, el músico Luis Montalbert tendrá la figura de juez y también de profesor.

“Los jueces de España están conformados de esta misma manera”, añadió.

Figura en dos canales

La conocida imitadora Natalia Monge se une al programa de Teletica y, simultáneamente, continúa ligada a Repretel, Canal 6, por el programa de humor La Matraca.

“Las cosas están claras en ambos lugares. Ella (Natalia Monge) está clara en su papel y funciones en La Matraca y también en Tu cara me suena, que son cosas totalmente diferentes. Yo creo mucho en que el talento del país debe exponerse y mucho. Hay demasiada gente talentosa. Es mi mentalidad como productora. Se tomó la decisión y ambos canales están sabidos de lo que va a pasar. Esperemos a ver qué pasa cuando los programas estén al aire. No llevamos el mismo horario”, comentó Peraza.

Natalia Monge, por su parte, dijo que el nuevo reto la tiene “contentísima” y agradece a ambos canales por la oportunidad que le han abierto.

“Luego de que mi renuncia de Informe 11 se hizo pública recibí la llamada de Vivian Peraza. No sabía que venía esta nueva temporada. Al principio pensé que era mucho trabajo (creyó que la propuesta era para ser participante) y yo dejé justo Informe 11 porque no daba y quería dedicar las noches a mi familia. Pero cuando me dijo que era para ser parte del jurado pensé que era una maravilla”, comentó Monge.

“La propuesta me resultó interesante: primero por el halago que me tomen en cuenta y porque la propuesta, en todos los términos que comprende, me resultó favorable. Le dije que me encantaba, pero que me permitiera pensarlo y conversarlo porque aunque ya no formaba parte de Repretel ni tenía un contrato firmado con La Matraca ya había un compromiso asumido”, agregó.

Natalia cuenta que cuando trabajaba para Informe 11 y estaba en planilla, el pago por trabajar en La Matraca iba a la misma cuenta. Sin embargo, al renunciar y quedar desligada de Repretel, la popular imitadora debía firmar un nuevo acuerdo, del cual ya estaba “verbal y emocionalmente comprometida”.

En esa situación, Natalia le preguntó a Vivian Peraza que si podía unirse a Tu cara me suena e igualmente continuar con La Matraca. Teletica Formatos estuvo de acuerdo.

“Ahí venía la parte de conversar con Repretel. Ya no existía relación laboral, pero yo ya estaba en el proyecto de La Matraca. Con trabajo asignado. Conversé con Frederick Fallas, productor de La Matraca, le dije que él sabía las razones de mi renuncia de Informe 11 y que recibí la invitación de canal 7, que me hicieron una propuesta interesante y que quisiera saber la posición de ellos. Él conversó con don Fernando Contreras (presidente de Repretel), a quien respeto mucho y la verdad es que siempre he contado con su apoyo”, recordó Natalia.

“Quisiera dejar un mensaje, que ojalá trascienda a esas mujeres que quieran ser imitadoras. Para que lo intenten, se eduquen, estudien, se hagan camino. (...), lanzar el mensaje de que pasito a pasito se pueden alcanzar metas importantes. Ser ese símbolo de alegría de paz y amor, aquí o allá. Que todo se puede hacer gracias a la honestidad y amor con el que se hace el trabajo. — Natalia Monge, jueza de Tu cara me suena

“Como la condición en la que voy a Tu cara me suena es de jueza, don Fernando dijo que sí, que no había problema. Me sentí halagada y agradecida con Dios. En un proceso tan tenso (de renunciar), no quería salir por la puerta de atrás. Salí con el dolor de mi alma para atender a mis hijos. Ahora, en hora buena, voy a cumplir con La Matraca e incorporarme a esta sexta temporada de Tu cara me suena”, agregó la imitadora.

Natalia es conocida por sus facetas como cantante, actriz e imitadora. Actualmente es parte de Maikol Yordan, la nueva serie de Teletica, que se ve los viernes por Teletica. También se formó como comunicadora.

“Veo esto como un premio de Dios, por la confianza que siempre me han dado. Nunca he sentido tan cerca a Dios. Son decisiones gigantescas. Me siento feliz. Le pido a Dios prudencia, que me guíe, que me permita hacer las cosas bien con el amor y la entrega de siempre. Me siento tan privilegiada porque puedo realizar todo lo que me gusta. Vivir de ello. Si estoy feliz, mi familia está feliz. Ahora mis decisiones son en torno a mi familia y su bienestar”, reflexionó Natalia.

“Estoy agradecida con ambas empresas. Este es el inicio de etapas buenas. Llevo 10 años de carrera mediática pero me siento con energía y ganas de aprender. Siento que tengo mucho que hacer y dar. Estoy con mucha ilusión”, agrega Natalia, quien se ha formado y desenvuelto como comunicadora, cantante, actriz e imitadora.

Eso sí, siendo jueza, Natalia vivirá una nueva etapa, que la obligará a salirse de su zona de confort. Dice que se expondrá “a no caer del todo bien” cuando deba calificar con notas bajas a los participantes.

Un feliz regreso

Doña Eugenia Fuscaldo, quien ha sido jueza de Tu cara me suena desde que inició, manifestó su alegría de continuar participando en un espacio que disfruta y en el que también ha aprendido “y se ha ido puliendo”, como ella misma lo dice.

“Vuelvo con la alegría y seriedad de siempre. Voy a ver a los participantes, a estudiarlos, a compenetrarme con cada uno de ellos virtualmente y aprender mucho de cada uno. Por ahí darles algún consejillo”, comentó la experimentada actriz.

Fuscaldo agregó: “Este es un programa muy familiar que, además, es muy interesante. Muy completo. Tiene música, baile, interpretación, caracterización, imitación. Al final es todo junto. Todo ese compendio. Por eso hay que ser lo más equilibrado posible. Nosotros nos divertimos montones también”.

Para esta nota se intentó conversar con los jueces Luis Montalbert y Kurt Dyer, sin embargo, al cierre de este artículo no fue posible conseguir sus declaraciones.