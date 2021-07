Natalia Monge renuncia a ‘Informe 11: Las Historias’

Durante los últimos siete años he vivido un sueño que siempre tuve: ser presentadora de Las Historias. Ingresé al programa con muchas ganas de crecer, aprender, aportar… He disfrutado y vivido con entusiasmo cada momento. Hoy me encuentro cumpliendo otro sueño, el de disfrutar de una familia junto a mi esposo y nuestros dos maravillosos hijos: Amanda y Joaquín. En esta hermosa aventura debo armonizar mi faceta de madre con mi carrera profesional, pues mis ganas de crecer y asumir nuevos retos son tan grandes como el amor por mi familia. La confianza que Repretel depositó en mí, el compañerismo del equipo de trabajo y el cariño de la audiencia son tesoros invaluables que me acompañarán siempre. Fue una difícil decisión, pero la dinámica de horarios me obliga a dejar mi puesto como presentadora de Las Historias. Me embarga un sentimiento de nostalgia, y, al mismo tiempo, de satisfacción por todo lo logrado. Aprovecho este mensaje para externar un profundo agradecimiento al equipo de producción, gerencia, administrativo, técnico, periodistas, compañeros y compañeras que han estado siempre a mi lado, y en especial al público que me abrió las puertas de sus casas y de sus corazones, para ser la vocera de cientos de historias ejemplares, motivadoras, de gente noble que representa los valores más significativos del costarricense: humildad, trabajo, solidaridad; así como ingenio y buen humor. De corazón, ¡gracias! Natalia Monge