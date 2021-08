Cristian Madriz y Daniel Montoya se unen a los participantes de ‘Tu cara me suena’

Cristian Madriz y Daniel Montoya El cantante Cristian Madriz y el comediante e imitador Daniel Montoya son los más recientes concursantes anunciados para la sexta edición de 'Tu cara me suena', que arranca el 5 de setiembre. Foto: Archivo

Dos nuevos nombres se suman a la lista de convocados para la sexta edición de Tu cara me suena (TCMS), la popular competencia de imitaciones que volverá a la pantalla de Teletica el 5 de setiembre, a las 7 p. m.

Este martes, de forma oficial, se anunció la incorporación del cantante Cristian Madriz y del comediante Daniel Montoya.

Madriz es un rostro conocido en la televisora, ya que es el ganador de otro de los programas de canal 7. En el 2010, el cantante conquistó el primer puesto de Nace una estrella. Incluso, hace poco participó en la más reciente edición del mismo espacio, donde realizó un dueto al lado de la concursante Priscilla Díaz.

“Es una oportunidad nueva para mí, porque no estoy acostumbrado a hacer eso. Cuando uno es cantante tiene un estilo definido para cantar, pero ahora hay que hacer una cosa completamente distinta y meterse en la piel de otra persona. Es un reto muy grande que espero que me salga de la mejor manera”, le dijo Madriz a Viva.

Con respecto a las posibles imitaciones aseguró que le gustaría que le tocara a algún artista de la música italiana, la cual considera su favorita, ya que fue con la que creció y de la cual aprendió cómo cantar.

“Me encantaría que me tocará personificar a mi cantante favorito, que es Claudio Baglioni, pero también me gustan muchos otros como Eros Ramazzotti y Nicola di Bari, entre otros”, aseguró.

“Uno de los retos que más me tiene pensando es el de cambio de género, porque es obvio que para mis presentaciones nunca me ha tocado ponerme ni tacones, ni pantys. Y ya ahora que te pinten, te maquillen, te pongan una peluca y además aprender los gestos, es un gran reto que espero no sea tan difícil”, adelanto Madriz.

Con respecto a si siente presión de ganar, tal y como lo hizo en Nace una estrella, Madriz consideró que son dos propuestas muy distintas.

“Hay una gran diferencia, porque Nace una estrella es un concurso donde cada uno llega a competir, uno contra el otro. Se deben hacer las mejores presentaciones y al final hay un ganador. En cambia TCMS es un show familiar donde todos vamos a llegar a la final. Va a ver un ganador, pero para entregar el premio a una institución de bien social. Nuestra intención es que la gente se divierta y poner mi granito de arena”, añadió.

Sueño cumplido

Por su parte, Daniel Montoya es un reconocido comediante e imitador quien ha formado parte de espacios humorísticos como El manicomio de la risa y La bombeta, entre otros. Para él, ser seleccionado como participante de Tu cara me suena es una meta hecha realidad.

“Es algo que la verdad me había propuesto desde que salió la primera temporada, más que todo por lo que me dedico, que es el entretenimiento. Además para ayudar a la gente, a las fundaciones, ya tengo en mente varias personas que me gustaría ayudar, pero no le miento que me gustaría tener el trofeo en la sala de la casa”, afirmó.

Montoya está consciente de que su aporte también será la comedia, ya que es lo que lo caracteriza. “Espero que la pasen bien y que se diviertan mucho. Lo que sí me preocupa es cantar, sobre todo en inglés, porque solo sé decir ‘yes y no’”.

Con respecto al cambio de género, Montoya afirma que no le inquieta en lo más mínimo. “No me preocupa, más bien seguro me voy a parecer a una tía, además que chiquillo una profesora me dijo que para darme unos puntos extras tenía que salir de Celia Cruz y hacer un show en el colegio. Es que yo era bien terrible, salí y lo hice, pero nunca me dio los puntos”, recordó entre risas.

Con respecto a los cantantes que le gustaría personificar destacó a Leo Dan, Amanda Miguel, Vicente Fernández, Jessi Uribe y Carin León.

El anuncio de estos dos nuevos nombres se suma a los primeros concursantes anunciados el lunes 16 de agosto: Rodrigo Lagunas e Iriabelle González.

De igual forma, ya está confirmado que Natalia Monge y Kurt Dyer se unen al elenco como jueces, en sustitución de Álex Costa y Duvalier Quirós.

Tanto Monge como Dyer harán equipo al lado de Eugenia Fuscaldo y Luis Montalbert.

Tu cara me suena llegará este año a su sexta edición, en la que los concursantes deben imitar y cantar en vivo los temas de algunos de los artistas más reconocidos de la escena nacional e internacional.

La edición anterior fue ganada por Esteban Gómez Gonín, quien se impuso en la final a Xiomara Ramírez, Eduardo Aguirre y Chillax, según los votos emitidos por el público.