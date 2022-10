Lucía Frei sale de Multimedios: ‘Mi ciclo terminó’

Lucía Frei, periodista y presentadora de Multimedios, ya no es parte de canal 8. Según dijo a La Nación, el canal y ella “rompieron su relación laboral”.

Ella hizo el comunicado en sus redes sociales, sin embargo, profundizó un poco más en esta entrevista.

Esta separación laboral se dio luego de que la presentadora permaneciera incapacitada por tres meses.

“En la vida todo tiene un principio y un final. Mi relación laboral con Multimedios ha concluido, lugar en el que crecí, quise, aprendí, lloré y me formé como profesional.

Lucía Frei, de 32 años, cuenta con experiencia en televisión y radio. En redes sociales tiene una comunidad muy cercana gracias a su forma de hablar de la maternidad, entre otros temas. Foto: Instagram

“Finalizo la relación laboral con la cabeza en alto sabiendo que todo lo que hice siempre fue honesto y sincero, con el corazón lleno de amor; agradecida por la gente que me amó, me acompañó y principalmente creyó en mí durante estos últimos cuatro años, GRACIAS INFINITAS”, escribió en su cuenta de Instagram donde resaltó que este no es un adiós, ṕues reitera que la pantalla chica es su pasión.

Actualmente, dijo a La Nación, está abierta a nuevas oportunidades laborales. En Multimedios trabajó por más de cuatro años y si bien se desempeñó como reportera, lo hizo más cómo presentadora.

Antes de salir de canal 8 trabajó en el espacio Mi casa es su casa. A esa labor le antecede su participación en los desaparecidos Vivalavi y Divas. También estuvo en noticias, espectáculos y deportes.

“El agradecimiento es la memoria del corazón. Soy agradecida con la gente que estuvo para mí. Agradecida con lo que la vida, Dios, los ángeles y el universo me dan”, expresó.

“Mi ciclo terminó. Estoy agradecida. Me considero una buena persona. Todo lo he hecho desde el amor. No me regalaron nada. Sé lo que era levantarme, madrugar; tener la mejor de las disposiciones. Agradezco a quienes creyeron en mí, quienes vieron algo especial. Eso no se me olvida. Todo siempre ha sido muy honesto. En Multimedios aprendí mi valor”, añadió.

La ruptura laboral

Acerca de los detalles alrededor de la separación laboral con canal 8, Lucía Frei prefiere no ahondar. Sin embargo, enfatiza en que está anuente a oportunidades laborales; de momento, no tiene propuestas.

Afirma que quiere seguir enfocándose en ella y en su bienestar para ser la mejor mamá para su hijo Joaquín Frei, de dos años.

“También me interesa mucho la gente de mi comunidad, de mis redes sociales. Quiero que tengan a una Lucía íntegra”.

Adicionalmente, Frei se siente ilusionada porque ha estado apoyando proyectos que trabajan en pro de la niñez como Teletón y Aldeas infantiles SOS. También está cursando una especialización en comunicación digital.