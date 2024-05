Thais Alfaro encontró en el ‘lettering’ una terapia: ‘Necesito tiempo para mí’

Letras llenas de color, dibujos, figuras y trazos que son diferentes dependiendo de la forma en que se realice. El lettering no es precisamente la forma más fácil de escritura; sin embargo, la periodista y presentadora de Buen Día, Thais Alfaro, encontró en este arte una terapia.

Todo comenzó en el 2020, cuando la pandemia provocada por covid-19 trajo incertidumbre, temor y una serie de sentimientos difíciles de combatir. Thais recuerda que en esa época ella no pasaba por su mejor momento y el encierro simplemente no ayudaba.

Para ella, su mejor terapia era el kickboxing, pero los gimnasios comenzaron a cerrar.

Thais Alfaro descubrió el 'lettering' hace cuatro años, en plena pandemia. (Cortesía)

“Yo practicaba kickboxing desde el 2018 y era algo que disfrutaba mucho en ese momento, porque me había ayudado mucho en varios procesos que estaba llevando e interiorizando. Había situaciones que emocionalmente yo venía arrastrando y que debía ir superando y la parte física me ayudó mucho. Sin embargo, cuando cierran los gimnasios y empiezan a mandar la rutina para hacer en la casa, todo se me dificultó. Yo pasaba las noches despierta”, relata.

La comunicadora explica que no solo se trataba del encierro, sino de todo lo que estaba ocurriendo alrededor. Había temor, personas falleciendo de forma constante por el coronavirus y la ansiedad no paraba de crecer.

En ese entonces, conoció a Paula Díaz quien se dedicaba a impulsar su empresa Tipoteca, que enseña técnicas de lettering, que consiste en dibujar letras a mano. A la presentadora le llamó la atención y comenzó a hacer sus primeros trazos, tal cual en la escuela, con los cuadernos de caligrafía.

“Yo en ese momento estaba pasando por un proceso de divorcio en el que las noches se hacían largas y yo no lograba pegar un ojo, no podía descansar. Y a pesar de que siempre he sido muy creyente y tenía una relación muy cercana con Dios, sentía que podía ocupar mi mente en otras cosas. Entonces apareció Paula y empecé a trabajar con ella y, sin querer queriendo, esa se convirtió en una terapia para mí”, comenta.

Thais Alfaro hace álbumes de recuerdos con momentos importantes en su vida y la de su familia. (Cortesía)

De repente ya no solo trabajaba con ella, sino que empezó a hacer libros, álbumes de recuerdos y frases motivacionales. De hecho, cuenta que en el 2022 también registró en papel la construcción de su casa, pues este era uno de sus sueños.

Al principio la comunicadora dedicaba mucho tiempo practicando y perfeccionando su técnica, pues era una terapia contra la ansiedad y el estrés.

LEA MÁS: Thais Alfaro habla sobre sus altibajos como mamá: ‘Me di cuenta que soy fuerte, pero también vulnerable’

“Esto me sirvió mucho porque siempre me ha gustado mucho el arte y pintar y aunque consideraba que no tenía talento, con esto me di cuenta que sí y que me gustaba... Pasaba horas haciendo frases positivas. Paula me contó que para muchas chicas esto es como una salida a lo que están viviendo. Entonces, así como para algunas hacer bisutería o coser, para mí el dibujo en letras se convirtió en una terapia aparte de lo que ya venía haciendo con el deporte”, detalla.

Thais Alfaro dedica unos 30 minutos al día a practicar 'lettering'. (Cortesía)

Thais detalla que siempre le ha gustado escribir y que quizá ahora el lettering le gusta, pues su abuela era muy estricta cuando la ponía a practicar la escritura en la escuela, con los cuadernos de caligrafía. Aunque de niña se quejaba, hoy solo puede agradecer ese perfeccionismo para que una letra no luciera más grande que otra.

Una nueva etapa

Los tiempos han cambiado y ahora Thais está en una etapa diferente. Una en la que ya no solo es mamá de Josué, sino que también tiene a Mateo; además, debe dividir su tiempo entre el trabajo, sus quehaceres como mamá y su espacio personal.

Las tres o cuatro horas que antes dedicaba al lettering ahora se redujeron a terapias de 20 o 30 minutos.

Thais Alfaro realiza 'lettering' con pilots, aunque reconoce que le gustaría aprender nuevas técnicas. (Cortesía)

“Tengo prioridades, pero igual la necesidad de ocupar mi mente en otra cosa. Parte de mis acuerdos conmigo es desconectarme después de cierta hora del teléfono y de las redes sociales y ahí es donde me siento un ratito y hago algo de lettering. Son como 30 minutos en los que probablemente voy a tener que parar cada cinco minutos por mis hijos de siete y dos años que me gritan: ‘Mamá' para cualquier cosa que necesiten”, dice.

Thais aprendió la técnica del lettering con pilot, aunque también se puede hacer con témperas o tiza, pero asegura que todavía le falta práctica para llegar a eso. La presentadora afirma que va paso a paso y que sí le gustaría llegar a conocer mucho más de este arte, el cual le parece fascinante.

Por ejemplo, ahora sabe que cuando escribe de arriba hacia abajo el trazo es más fuerte; y que si lo hace de abajo hacia arriba, el trazo del pilot se hace más delgado.

Incluso con estos dibujos en letras, Thais ha aprendido a plasmar en una hoja cómo se siente.

Thais Alfaro ve en el kickboxing otra de sus grandes pasiones y una terapia que le ha ayudado en diferentes momentos de su vida. (Cortesía)

“No todos los días son buenos... aunque uno intenta, no siempre es así por diferentes situaciones y por eso es que también necesito tiempo para mí. Esa parte creativa me gusta mucho y ahora sé que también puedo hacer frases que me motiven y darles color”, afirma.

En cuanto al kickboxing, tan pronto abrieron los gimnasios Thais retomó sus clases y lo practica tres veces a la semana. Este deporte le ha traído muchos resultados positivos, por lo que es una de sus grandes pasiones.