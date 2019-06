“La semifinal no se la pueden perder porque estamos prácticamente en la etapa final donde van a salir los mejores humorista de este concurso. Me he asombrado con el talento. Ojalá yo hubiera tenido el talento que tienen ellos ahorita. Yo viendo mi skecth de hace 30 años hasta vergüenza me daba”, agregó Calvo, quien destaca que el programa ha sido muy aceptado por el público.