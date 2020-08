“Anoche (el sábado) me enfoqué en hacer reír al público. Desde niño empecé a agarrarle el gusto a las sonrisas. Cuando tenía 13 años, Norval Calvo (presentador de La dulce vida y uno de los ganadores de la primera edición de este espacio en 1988) me llevó una vez a Pelando el ojo, porque yo estaba en San José haciendo un espectáculo y él me invitó a ir al programa. No sé si él me recuerda. Pero siempre me gustó escuchar Pelando el ojo. Para mí Norval fue buena inspiración”.