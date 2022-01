John Cena hará locuras como Peacemaker, en la nueva serie de HBO

Así como Marvel ha expandido su universo con series de televisión, el cartel de personajes de DC no se queda atrás.

Este jueves HBO estrenará la serie Peacemaker, enfocada en el héroe que encarnó John Cena en el filme El escuadrón Suicida, del 2021. ¿Logrará satisfacer a una audiencia que ahora cuenta con una gran oferta de contenidos de este tipo?

Peacemaker John Cena interpreta a este particular villano. Foto: HBO

Particularidad

El hecho de que Peacemaker tenga ahora su propia serie no pasa por alto. A diferencia de otros antagonistas, como Loki de Marvel, este personaje no necesariamente acumuló una legión de fanáticos tras su aparición en el filme.

“Después de El escuadrón Suicida la gente estaba muy enojada con Peacemaker. El sentimiento cuando anunciaron esta serie era: ‘¿Por qué le están dando a este imbécil su propio show? No nos gusta ese personaje’”, dijo John Cena al diario El Mercurio. “Y eso me intrigó, porque la audiencia tenía una perspectiva muy radical sobre quién era este hombre”, agregó.

Peacemaker, cuyo nombre real Christopher Smith, es un hombre que cree con tanta convicción en mantener la paz, que llega a ser un asesino despiadado para lograr dicho objetivo. En esta nueva producción el personaje es explorado más a fondo y en un tono de “comedia de acción”, según adelanta HBO. La historia de la serie cuenta que Peacemaker es reclutado por una organización gubernamental para llevar adelante misiones que superhéroes jamás aceptarían.

La serie es una creación del productor y guionista James Gunn, quien además de estar detrás del filme El escuadrón Suicida, había sido aplaudido anteriormente por su trabajo en la otra acera de héroes, pues había trabajado con Marvel para las dos entregas de Guardianes de la galaxia.

Gunn se fascinó tanto con este personaje que, durante la pandemia, comenzó a escribir posibles aventuras en solitario para Peacemaker, lo cual dio como resultado la nueva serie.

Gunn y Cena establecieron una amistad durante el rodaje del filme y, cuando el director le sugirió continuar la historia del villano, el actor se interesó porque le pareció que era un personaje que podía partir de cero.

“James logró algo hermoso al no hacer a Peacemaker completamente podrido. Había momentos que lo humanizaban, instantes en que ves que no es del todo malo. Y cuando empezamos a liberar material sobre la serie creo que la gente conectó con ese sentimiento de que todos queremos apoyar a esa persona en nuestro círculo social, que necesita ayuda, porque sabemos en el fondo lo buenos que pueden ser. Y sabemos que Peacemaker puede ser bueno, pero no sabemos si puede llegar a ese punto”, contó Cena.

En el género de superhéroes, Peacemaker aparece como una ficción especialmente diferente a todo lo que se ha visto hasta ahora. “Siempre voy al término ‘superhéroe’, que significa súper virtuoso, siempre bueno”, comenta Cena.

“Peacemaker es humanamente imperfecto, como todos nosotros, y es un paso osado hacer una serie en torno a una personalidad que cree tener las características de virtud, pero en realidad es un hombre con muchos defectos. ¿Es capaz de aceptar quién es realmente?”, comentó el intérprete.

Las críticas internacionales de Peacemaker, cuya primera temporada cuenta con 8 episodios, han sido muy positivas. Los expertos elogian, especialmente, las dotes de comedia de John Cena, quien a sus 44 años ha tenido una carrera relativamente corta como actor pero es uno de los luchadores profesionales más exitosos del mundo.