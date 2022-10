‘House of the Dragon’ vs ‘The Rings of Power’: ¿cuál serie ganó el pulso?

Las franquicias de Game of Thrones y El Señor de los Anillos libraron una guerra de streaming desde el momento en que anunciaron que sus nuevas producciones se emitirían en simultáneo durante nueve semanas.

House of the Dragon y The Rings of Power, respectivamente, representaron un momento cumbre para la televisión contemporánea: dos megaproducciones que arrastran miles de legiones en el mundo extendieron sus propios universos.

¿Quién pudo haber ganado el pulso? La discusión va sobre cifras de audiencia y calidad de resultados.

Morfydd Clark es Galadriel en 'The Rings of Power', mientras que Emma D'Arcy encarna a una adulta Rhaenyra Targaryen. Foto: Amazon-HBO

Combate por el entretenimiento

Nielsen, una empresa especializada en realizar rating internacional, publicó datos sobre el consumo de ambas series.

House of the Dragon logró casi 10 millones de espectadores para su primer episodio, lo que lo convierte en el mejor estreno en la historia de HBO.

El primer capítulo fue visto por 9,9 millones de espectadores en la plataforma HBO Max, el domingo 21 de agosto, por la noche. Esta es la audiencia más grande de cualquier nueva serie original en la historia de HBO.

Las tensiones entre la reina Alicent (izquierda) y la princesa Rhaenyra fueron un caldo de cultivo al cual 'House of the Dragon' supo sacarle provecho. El pleito por el sucesor a la corona se desarrolla con intensidad. Foto: HBO (HBO)

Para la siguiente semana, The Rings of Power estrenó su primer episodio. Según las cifras de esa semana (la del 29 de agosto al 4 de septiembre), The Rings of Power fue el programa más visto en los Estados Unidos con 1.300 millones de minutos de audiencia acumulados en una sola semana.

En comparación, House of the Dragon fue el quinto programa más reproducido durante ese periodo de tiempo, con 781 millones de minutos en total.

El último lanzamiento de calificaciones de transmisión muestra que House of the Dragon superó a su competidor. Para el final de la serie, el drama de la casa del dragón superó los 1.000 millones de minutos vistos, mientras que The Rings of Power quedó solo un poco por detrás con 997 millones de visitas.

Sin embargo, estas cifras solo cuentan una parte de la historia. La secuela de Game of Thrones está disponible para ver en HBO Max, pero también se transmite en la televisión regular, lo cual involucra un aumento de cifras que no son consideradas en las clasificaciones de la empresa Nielsen.

En otras palabras: la historia de dragones acumuló aún más espectadores no contabilizados.

Ismael Cruz Córdova fue uno de los puntos altos de 'Los anillos del Poder'. Este actor latino encarnó a Arondir. Foto: Amazon (Amazon)

‘House of the Dragon’ presentó el drama en torno a la sucesión de la corona de Westeros, 200 años antes de los eventos de ‘Game of Thrones’; por su parte ‘The Rings of Power’ narra los sucesos que desembocaron en la creación de los anillos del poder, 3000 años antes de los eventos que vemos en ‘El señor de los anillos’.

Cuestión de calidad

Más allá de las matemáticas, es irrefutable que House of the Dragon logró un show más satisfactorio desde distintos frentes.

Además de su innegable calidad formal, la precuela de Game of Thrones empezó como una aventura formidable, que si bien tejió dramas internas al mejor estilo culebrón, supo dosificar sus peleas, apariciones de dragones y revelaciones inesperadas, todo esto acompañado de actuaciones de primera calidad, donde destacaron Emma D’Arcy y Milly Alcock como Rhaenyra Targaryen y Paddy Considine como el rey Viserys.

La actriz Milly Alcock, de 22 años, deslumbró como una joven Rhaenyra Targaryen en 'House of the Dragon'. Solo apareció en cinco episodios, pero el público ha rogado para que regrese en la segunda temporada. Foto: HBO

Del lado de The Rings of Power, la historia fue diferente. Los episodios 6 y 8, sin dudas, fueron los más memorables enfocados en las revelaciones en cuanto a la mitología de Sauron, el legendario antagonista de la franquicia.

Si bien la serie siempre destacó por su estética cuidada y un diseño de producción incomparable, la mayor parte de sus capítulos contaron con subtramas que no dirigían la historia hacia ningún sitio, personajes olvidables y más de una actuación que dejó mucho que desear (particularmente, desde el arco narrativo de los “pelosos”).

Una de las mayores interrogantes para quedarse viendo 'The Rings of Power' fue conocer cuál personaje es Sauron, enigma que se resuelve hasta el último capítulo. Foto: Amazon

El resultado no fue despreciable, por supuesto, y naturalmente existen grandes expectativas para su regreso en el 2024, pero pareciera que la emoción por la serie deviene más del culto sembrado previamente (con las trilogías de El Señor de los Anillos y El Hobbit) que por lo logrado en esta producción de Amazon.

Hay que recordar que esta es la primera gran producción de la compañía fundada por Jeff Bezos, así que aún existe mucho margen de mejora; cuestión distinta a HBO, empresa que lleva más de 40 años en el negocio.

En palabras finales, House of the Dragon ganó por todos los frentes y es fácil notarlo desde sobremesas culturales (sea conversar con un amigo o escuchar cualquier podcast sobre televisión) hasta topar con la mercadería de la serie, una que no escasea.

Es sencillo encontrar desde el libro original Fuego y Sangre, de George R. R. Martin, hasta calendarios, funkos, llaveros y ropa asociada a la casa del dragón. Caso absolutamente contrario ocurre con The Rings of Power, producción que no ha generado tanta conversación.

Para dentro de dos años, nuevamente ambas producciones tienen pactada su fecha de regreso. El 2024 será el año en que ocurre el segundo round entre ambas franquicias. Eso sí: ya veremos si la historia cambia para esa ocasión.