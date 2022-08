‘House of the Dragon’: así se vivió el estreno de la serie para los ticos

Sentarse a ver la serie House of the Dragon fue como reencontrarse con un viejo amigo. La nueva producción de HBO, derivada de la exitosa Game of Thrones, significó congregar emociones de un universo del cual todos nos habíamos despedido hace tres años, cuando la serie original acabó.

Este domingo 21 de agosto, se transmitió mundialmente el programa televisivo que viene a revivir la franquicia. La historia de la casa Targaryen y los dramas en torno a la búsqueda de un nuevo sucesor de la corona tomaron las expectativas de fanáticos en todo el planeta.

En Casa Manga, restaurante ubicado en San Pedro de Montes de Oca, las emociones se vivieron intensamente ante el lanzamiento de House of the Dragon. El establecimiento puso al servicio reservaciones para que todos los seguidores de esta fantasía medieval se reunieran y compartieran impresiones, gritos y hasta trivias en torno a este mágico universo.

El lente de la fotógrafa Mayela López capturó parte de los rostros que gozaron colectivamente el estreno de la serie, una que cada domingo nos hará vibrar a través de HBO, tanto en su canal de cable como en la plataforma HBO MAX.

Una vez iniciada la serie, en los diversos salones de Casa Manga todos se concentraron en las pantallas y en conocer el nuevo universo parido de 'Game of Thrones'. Fotos: Mayela López (Mayela Lopez)

El drama de la Casa Targaryen capturó la atención de todos al ser las 7 p. m. de este domingo. Foto: Mayela López (Mayela Lopez)

Casa Manga habilitó una reservación del local para todos aquellos fanáticos de la saga. El restaurante y café estuvo prácticamente lleno. Foto: Mayela López (Mayela Lopez)

Algunos fiebres llevaron sus figuras alusivas a la serie original, como este funko de Bran Stark. Foto: Mayela López (Mayela Lopez)

La alegría de volver a conectar con la querida saga de 'Game of Thrones' fue notoria en los rostros de los asistentes. Fotos: Mayela López (Mayela Lopez)

Karina Berrocal y Diego Flores, administradores de la página de Game of Thrones Costa Rica, organizaron una trivia en la cual los seguidores pusieron a prueba sus conocimientos sobre la vieja y la nueva serie. Foto: Mayela López (Mayela Lopez)

Algunos chascarrillos ocurrieron en las respuestas a las trivias efectuadas por los organizadores. Foto: Mayela López (Mayela Lopez)