‘House of the Dragon’: A ese actor yo ya lo había visto en otro lado...

Tan solo falta un capítulo para conocer el desenlace de la primera temporada de House of the Dragon, serie de HBO que ha superado expectativas, récords y ha amasado una nuev cantidad de fanáticos a la legión de seguidores del universo de Game of Thrones.

Previo a la emisión del episodio final (que será el domingo 23 de octubre, a las 7 p. m. en Costa Rica), hacemos un recuento sobre el recorrido de los intérpretes de la serie previo a su desembarco en la casa de los dragones.

‘House of the Dragon’: reflexiones de un prometedor primer episodio

Matt Smith (Daemon Targaryen) Copiado!

Matt Smith como Daemon Targaryen ofrece una de las mejores interpretaciones de toda la serie. Foto: HBO (HBO)

Quizá sea el de carrera más obvia, por ser un rostro habituado a estar en producciones de alcance masivo. Smitt dio vida a la undécima encarnación de Doctor Who en la famosa serie de televisión británica. Gracias a ese papel, fue nominado a los Premios BAFTA en el 2011.

Posteriormente, del 2016 al 2017, Smitt fue el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, durante dos temporadas de la serie de Netflix The Crown. Su trabajo le valió una nominación al Emmy como mejor actor de reparto.

También compartió elenco con su descendiente Daenerys (Emilia Clarke) en Terminator Génesis y más recientemente, este mismo año, apareció en el filme de superhéroes Morbius, donde interpretó a Loxias Crown.

‘House of the Dragon’: así se vivió el estreno de la serie para los ticos

Paddy Considine (Rey Viserys Targaryen) Copiado!

El escritor George R.R. Martin elogió la actuación de Paddy e incluso le dijo "tu Viserys es mejor que el mío". Foto: HBO (HBO Max para LN)

Si uno lo ve sin su corona, el cabello blanco y su semblante deteriorado, podría no reconocer a Paddy Considine. Este actor de 48 años ha ejecutado con maestría el rol del pacifista monarca Viserys en House of the Dragon y desde antes ha dejado ver sus talentos.

Previo a este rol, Considine ha trabajado con el afamado director Edgar Wright en las películas Arma fatal y Bienvenidos al fin del mundo. También, fue Cloude Bolton en el show de HBO The Outsider, el cual adaptó la obra homónima de Stephen King.

Posiblemente, su papel más conocido es el del sacerdote John Hughes, un hombre de moral ambigua que destaca en la producción Peaky Blinders, emitida en Netflix.

Rhys Ifans (Otto Hightower) Copiado!

Ifans pone toda su experiencia para encarnar al estratega Otto Hightower, quien se desempeña como mano del rey. Foto: HBO (HBO Max para LN)

Este intérprete londinense, quien también es músico, ha tenido una larga carrera en Hollywood.

Ifans saltó a la fama como el compinche de Hugh Grant en la comedia de 1999 Notting Hill, protagonizada por Julia Roberts.

Desde entonces, ha sido parte de importantes franquicias pues ha encarnado al Dr. Curtis Connors (El Lagarto) en The Amazing Spiderman y Spider-Man: No Way Home, Rasputin en The King’s Man: La primera misión y, por supuesto, uno de sus roles más queridos es el de Xenophilius Lovegood, el padre de Luna Lovegood, en la saga de Harry Potter.

Olivia Cooke (Alicent Hightower) Copiado!

Ambiciosa por el poder, pero con cierta lucidez sobre temas como la muerte y la venganza, Cooke encarna a la compleja reina Alicent. Foto: HBO (HBO Max para LN)

Todos los que nos fascinamos con Bates Motel a comienzos de la década pasada recordamos a Olivia Cooke como la amable Emma, una muchacha que siempre trató de darle validación a los sentimientos de aquel atormentado Norman Bates encarnado por Freddie Highmore.

Además de esa participación, Cooke ha aparecido en grandes producciones como Ready Player One, Sound of Metal, Ouija y Yo, Él y Raquel.

Su trabajo previo a House of the Dragon fue en el drama de Apple TV titulado Slow Horses, que protagonizó junto a Gary Oldman.

Jefferson Hall (Jason y Tyland Lannister) Copiado!

Jefferson Hall es el único talento del elenco en aparecer en 'Game of Thrones' y 'House of the Dragon'. Foto: HBO

Si bien hace a hermanos gemelos en roles secundarios en la trama de House of the Dragon, el caso de Hall es curioso pues él ya había aparecido en Game of Thrones como Ser Hugh del Valle.

Además de figurar dos veces en este universo, Hall fue Torstein, un oficial del imperio en Star Wars: El despertar de la fuerza, fue Aaron Korey en el reboot de Halloween y próximamente aparecerá en el filme Oppenheimer, de Christopher Nolan.

Oppenheimer: El padre de la bomba atómica, el destructor de mundos