Arquero que defendió el arco de Saprissa explica por qué el balompié de Guatemala lo tienta para cerrar su carrera

Minor Álvarez suma dos años y medio en el Cobán Imperial de Guatemala, donde ya conquistó un título y se ha convertido en figura, al punto que acaba de terminar contrato y en la prensa chapina se especula sobre el interés tanto del Comunicaciones como del Municipal.

El exarquero de Saprissa confesó que en el balompié de Guatemala disfruta mucho, además de que encuentra ventajas que en Costa Rica no tiene, por lo que entre sus planes está la posibilidad de terminar su carrera en el país centroamericano.

A sus 34 años, Álvarez se visualiza en el balompié por cinco temporadas más, las cuales no tendría problema en hacer en Guatemala.

Un gran plus para Minor es el aspecto económico, ya que según dio a conocer, en un equipo no tan reconocido se puede recibir lo mismo que normalmente se obtiene en un equipo grande de Costa Rica.

Minor Álvarez en un entrenamiento del Cobán Imperial. Fotografía: Cobán Imperial

“Yo creo que si regresara a un grande de Costa Rica sería muy bonito, a un equipo como Saprissa, Herediano, Alajuelense o Cartaginés. Estar en esos clubes compensa y equipara lo que uno puede ganar aquí en Guatemala estando en un equipo que no es tradicional. Aquí yo pienso en la estabilidad y tranquilidad de la familia para no andar rodando de equipo en equipo”, puntualizó.

En la presente temporada, el Cobán Imperial llegó hasta los cuartos de final del campeonato, donde quedó eliminado a manos del Comunicaciones. Álvarez añadió que aún estando en la liga de ascenso guatemalteca, al jugador le va mejor económicamente que estando en Costa Rica.

El exjugador de Saprissa agregó que el mercado chapín no solo seduce a ticos, sino que también llegan sudamericanos de buen nivel.

“En Guatemala hay muchísimo dinero, es más grande que Costa Rica, el comercio es diez veces mayor, entonces todo eso suma”, analizó.

Sobre una posibilidad de llegar a Comunicaciones o Municipal de Guatemala, el guardavallas no escondió que una buena opción no se puede rechazar, pero su prioridad es Cobán.

“Cuando vine a Cobán pasó una situación en la que el entrenador que llegó no me quería, tuvimos que renegociar para continuar. Fue un semestre en el que no jugué, pero Cobán en el siguiente torneo confió en mí, pese a que no tenía regularidad. Ese mismo torneo quedamos campeones y yo le dije al dueño del equipo que ellos tienen la primera opción”, dio a conocer.

Al torneo guatemalteco le quedan las semifinales y final; en estas fases hay equipos con jugadores costarricenses como Antigua (Alexander Robinson), Municipal (José Mena) y Comunicaciones (Alexander Lezcano).

Por su parte, Minor está a la espera de que finalice el campeonato.

“En Costa Rica siempre hay opciones, siempre tengo contacto. Sé que podría pasar, no lo descarto, siempre es bonito jugar en el país de uno. La prioridad es la estabilidad económica, y Guatemala me da eso. El tema salarial aquí es bueno, en lo futbolístico hay una alta competencia”, finalizó.