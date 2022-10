House of the Dragon: datos que tal vez no conocías de Ewan Mitchell, el actor que da vida a Aemond Targaryen

La popularidad de House of the Dragon es tan grande que muchos de los personajes han recibido gran cariño y admiración por su participación en esta aclamada serie. Uno de ellos es Ewan Mitchell, el actor que da vida a Aemond Targaryen. Es por ello que en esta nota te brindaremos algunos datos que quizás no sabías de este simpático actor de cine.

Uno de los datos a reconocer de este actor es que la primera intervención de Ewan Mitchell como Aemond ha tenido lugar en el episodio 8 de la serie House of the Dragon, captando de inmediato la atención del público con sus actos durante el breve espacio de tiempo que aparece en pantalla.

Además de ellos, Ewan Mitchell no tiene perfil de Instagram, no usa Twitter ni redes sociales. El joven no es el típico actor joven de una serie de éxito masivo a nivel mundial que hace alarde de sus travesías diarias, sino más bien, mantiene un perfil más reservado.

Ewan Mitchell es británico, tiene 20 años y no le importa llevar su vida fuera de la ficción con gran privacidad, por lo que esperamos que el repunte de popularidad que experimentará por su aparición en House of the Dragon no le afecte más allá de abrirle otras puertas profesionales.

Mitchell comenzó su carrera protagonizando dos cortometrajes Stereotype y Fire en 2015. En 2017 interpretó el papel de Billy Taylor en un total de seis episodios de la serie de televisión The Halcyon.

Además, también actuó como actor en series de Grantchester y Doctors, donde tuvo un papel secundario en la película Simply Charlie. En el mismo año, hasta 2022 inclusive, interpretó el papel de Osferth, bastardo del rey Alfred, en 28 episodios en la plataforma de streaming más conocida del mundo Netflix, llamada The Last Kingdom.

En 2018, Ewan Mitchell interpretó el papel de Ettore en la película High Life. También participó en los elencos de los cortometrajes Salad Days y Stalker que se realizaron en 2019, donde papel de Tom Bennett en seis episodios de la serie de televisión World on Fire . En 2022, interpretó el papel de Billy Washington en tres episodios.

