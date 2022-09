Freddy Serrano cumplirá un sueño en Univisión: ‘Una gran compañía me dice que valgo mucho’

Han pasado casi 30 años desde que Freddy Serrano, quien cursaba el colegio en La Sabana, pasaba desde el autobús prometiéndole a sus compañeros, y a él mismo, que trabajaría en Teletica. Lo consiguió. Esta imagen representa el inicio de muchos sueños. El comunicador costarricense nunca ha dejado de tener anhelos en su vocación y, justamente, está por cumplir uno de los más grandes de su carrera: fue fichado por Univisión para ser productor ejecutivo (en este rol de liderazgo será el segundo a bordo) y, además, presentador prime de la edición de las 11 p. m., en la sede de Filadelfia.

A sus 44 años y con más de la mitad de su vida dedicado al periodismo, Freddy recibe fascinado un reto en el que estará muy de cerca con la audiencia hispana.

El periodista costarricense, Freddy Serrano, está listo para asumir el trabajo de sus sueños en Univisión. Foto: Freddy Serrano para La Nación

“Desde que fui un reportero jovencillo en Costa Rica, desde que empecé mi carrera hace 25 años, soñé el estar en una cadena tan prestigiosa como Univisión, y hacerlo en este momento de madurez definitivamente se disfruta muchísimo. En un sueño que llegó en un momento muy importante para mí como persona y ser humano. Lo recibo con mucha humildad. Se cumple esto que se dice que lo que se siembra se cosecha”, comentó emocionado desde Washington.

Y es que luego de renunciar a Multimedios (donde atravesó uno de los episodios más complicados de su carrera) y tras irse de Costa Rica, regresó a Estados Unidos donde vivía desde hace dos años y las ofertas laborales empezaron a llegar. Actualmente, es figura de Univisión DC.

Freddy Serrano: ‘Esa imagen que se hizo meme muestra la procesión que llevaba por dentro’

Esta cadena ya había sido su casa, pues en el 2008 fue presentador en Univisión, al sur de Texas. Sin embargo, ahora asume roles distintos.

Sobre esta etapa de ensueño, Serrano, quien dejó atrás los malos momentos y hoy dice sentirse aegura en todos los ámbitos de su vida, conversó con Viva.

--¿Cuáles son sus sentimientos en este momento?

Me siento realizado, muy agradecido con Dios y con la gente que me ha apoyado incondicionalmente. Mi círculo cercano es muy pequeño, pero ha sido suficientemente fuerte, a esa gente es a la que extiendo mis brazos y mando un abrazo de agradecimiento por siempre estar ahí. Más allá de mi familia, también a la gente que ha seguido mi carrera y los amigos que siempre muestran ese apoyo.

--¿Cómo se le presentó la propuesta, sabiendo que usted ya estaba como productor en Univisión DC?

En los últimos seis meses he estado formando parte de una transformación muy fuerte, la cual están haciendo las estaciones de Univisión con una estrategia muy agresiva para acercarse más a la audiencia. Hemos transformado, literalmente, la forma en la que presentamos las noticias, la forma en que producimos, los enfoques que damos a cada historia.

“Eso ha rendido buenos frutos. En ese proceso de transformación, los que forman parte del equipo de ejecutivos de Univisión me conocieron más, tuve mayor acercamiento con ellos y fueron quienes me dijeron que mi experiencia daba para más y que cuando se presentara la oportunidad de ubicarme en un puesto de acuerdo a mis años de trayectoria lo harían. Pues bueno, eso llegó antes de lo que pensaba.

--Freddy, ¿en qué momento de su vida llega esta oportunidad?

Llega en un momento de madurez, en un momento necesario. Creo que para mí la pasión de hacer este trabajo y hacerlo bien siempre ha estado presente. El hecho de que me tiendan esta mano de crecimiento y que lo haga gente del calibre de los ejecutivos de Univisión es un signo de reconocimiento y apoyo, el cual estaba necesitando mucho en esta etapa de mi vida que es de madurez. Una etapa que también la siento como ya la última recta, en la que se ve el retiro acercándose.

“Que llegue una oportunidad de crecimiento de este nivel, es una responsabilidad enorme, es ser parte del equipo que toma decisiones y también que da la cara por el equipo de talento”.

Freddy Serrano consiguió trabajo en Estados Unidos

--Con una trayectoria de más de 25 años, ¿cómo lo continúa sorprendiendo esta labor?

Creo que el periodismo es una vocación, sobre todo para los que estamos metidos en este mundo tan cambiante donde la industria está girando fuertemente hacia lo digital y las redes sociales. El mundo es cada vez más virtual, los medios tradicionales están obligados a adaptarse o morir. Es un reto. Siempre me ha encantado.

“Soy una persona que no le teme al cambio, a probar cosas nuevas, aprender de ellas y crecer. Esa siempre ha sido mi meta, no parar de crecer. Eso es lo que esta profesión te ofrece. Soy una persona muy afortunada por todas las oportunidades que he recibido en mi carrera.

“Quién me iba a decir que a los 19 años iba a estar en la redacción de Telenoticias, con la que soñaba, y a los 22 sería presentador y coordinador de las noticias. Que iba a cubrir el atentado de las Torres Gemelas, que iría a darle seguimiento al huracán Katrina, que iba a viajar por Centroamérica como corresponsal de CNN (...). Soy una persona que no le teme a los riesgos ni a hacer locuras con tal de crecer. Veme aquí a mis casi 45 años, quién iba a decir que iba a poder crecer tan rápido en esta etapa de transformación de Univisión. Solo puedo decir gracias, algo estoy haciendo bien que genera frutos”.

Freddy Serrano atraviesa una etapa de madurez personal y profesional. Vive uno de sus mejores momentos. Foto: Freddy Serrano para La Nación

--¿Qué tiene Freddy Serrano para aportar en esta nueva etapa profesional?

Creo que es una etapa de mentoría. Ya no me siento en necesidad de seguir como Tarzán agarrando leanas en el camino y ver cuál es el siguiente capítulo. Me siento listo para disfrutar lo que hago. Volví al periodismo tras seis años en el mundo corporativo porque esta es mi vocación. Hoy lo ratifico: disfruto lo que hago (...). Me sorprende que en esta carrera siempre hay un capitulo distinto todos los días.

--¿Cómo veremos su sello en este noticiero?

Creo que primero brindando al televidente lo que necesita y lo que quiere ver, esa es la primera consigna. No es un sello necesariamente mío, sino de satisfacer una necesidad que está ahí, de la audiencia inmigrante en este país y de las nuevas generaciones que han nacido acá, pero que siguen cercanas a la comunidad hispana y que hablan español.

“Voy a ser yo: estoy en una etapa donde estoy más cómodo en mis zapatos”.

--Este desafío llega después de un episodio corto pero complicado de su carrera: su paso fugaz por Canal 8, en Costa Rica. ¿Cómo asume el reto?

Asumo el desafío con mucha tranquilidad, con mucho entusiasmo. Es realmente una palmadita en la espalda de una gran compañía que me está diciendo: ‘usted vale muchísimo, merece esta oportunidad y queremos que se consolide con nosotros’. Para mí eso es impresionante.

“Después de esa experiencia corta en Costa Rica, que la asumí más por un tema familiar, yo descubrí cosas maravillosas: primero que mi familia es sólida e incondicional y que qué dicha que estuve allá esas semanas para disfrutar a mi madre. Tras ese torbellino de intriga a lo tico, que te lo dije en su momento, fue desagradable, sobre todo por los ataques en redes sociales, pero vea que el tiempo hace que se olvide. En Costa Rica las cosas no duran tres días.

“Llegué a Estados Unidos y no me da temor decir que en 15 días recibí cuatro ofertas de trabajo. Dije: ‘algo me está diciendo Dios para seguir caminando por este lado. Mi mamá me lo reiteró, decía que las cosas suceden para bien, que Dios me está iluminando el camino por el que tengo que seguir. Esta oportunidad de ahora, en Univisión Filadelfia, es Dios ratificando su guía en mi camino.

Freddy Serrano se mudará a FIladelfia para empezar su nuevo trabajo en Univisón. Calcula que todo dará inicio a principios de octubre. Foto: Freddy Serrano para La Nación

--Freddy, usted será figura de un noticiero de gran exposición, ¿cómo se siente con relación al tema de volver a estar expuesto en cámaras? Sé que esto es algo que usted ya dejó atrás, pero no puedo obviar preguntarle sobre sus pensamientos luego de que en Costa Rica usuarios de redes sociales hicieron comentarios y burlas sobre su físico (luego de aparecer presentando noticias en Multimedios)…

Me siento cómodo porque me volvió a crecer el cabello… para que usted vea el episodio de estrés tan fuerte que viví y que no es atribuible solamente a la situación del bullying (que recibió por su apariencia), sino que venía desde la pandemia cuando estuve tanto tiempo encerrado en un apartamento en Panamá.

“Todo viene de la mano integralmente. Cuando logro salir del 8 y de estar tranquilo en mi casa, recuperándome anímica y físicamente, todo comenzó a renacer y bajé de peso. Me volvió a crecer el cabello, volví a ser el Freddy que la mayoría de la gente conoce (...)”.