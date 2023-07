Florinda Meza insinúa que Carlos Villagrán ‘se colgó’ de ella para atraer a los medios

Florinda Meza fue contundente al hablar sobre sus compañeros de Chespirito, dejando claro que no tiene interés en involucrarse en pleitos con Carlos Villagrán, conocido por interpretar a “Quico” en El Chavo del 8. Además, negó tener intenciones de demandar al intérprete por difamación, a raíz de sus afirmaciones sobre una supuesta relación entre ambos mientras trabajaban con Roberto Gómez Bolaños.

“Yo nunca dije eso (demandar a Villagrán); al contrario, lo que digo es que para mí no existe nada de eso. A aquellos que se cuelgan de mí para buscar publicidad, simplemente los ignoro. Lo único que debo hacer es agradecerles porque al hacer eso, me demuestran que debo ser una persona muy rentable, ya que buscan prensa con esas acciones”, expresó Meza durante un encuentro con la prensa tras la develación de la placa por las 100 representaciones de la obra Ugo, Pako y Joseluiz.

En relación al regreso del programa de Chespirito y sus personajes a la televisión, la actriz aclaró que no está en posición de informar al respecto, pues las negociaciones con Televisa u otra empresa son responsabilidad del heredero de su difunto esposo, Roberto Gómez Fernández.

“Yo no puedo llegar a un acuerdo. Su hijo estuvo en negociaciones, pero algo no se concretó. No depende de mí. Aunque fui colaboradora en los programas, deberían hablar conmigo, ya que no se trata de una cuestión de herencia, sino de derechos de autor”, puntualizó.

La única solución que Meza ve para un pronto regreso de los programas es que el público demande a Televisa que los vuelva a transmitir. Esto también aplica a la bioserie de Chespirito, de la cual quedó excluida de cualquier preparativo.

LEA MÁS: Carlos Villagrán reitera que tuvo una relación con Florinda Meza

Quiere volver a la actuación Copiado!

En cuanto a su deseo de volver a actuar, la actriz y escritora expresó a los medios su anhelo de regresar al trabajo, especialmente en el ámbito teatral: “Me gustaría volver a actuar, me gustaría tener la posibilidad y facilidad de pasar una temporada aquí y hacer teatro”.

Sin embargo, aclaró que recibió propuestas de productores, pero lo que le ofrecieron no se ajusta a lo que ella desearía hacer, ya que muchos de los libretos que le llegan hacen apología al delito, algo que va en contra de sus principios y creencias.

Florinda Meza desea regresar a la actuación. (Tomada de redes sociales)

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.