Carlos Villagrán reitera que tuvo una relación con Florinda Meza

Hace varios años el actor Carlos Villagrán sorprendió al público que alguna vez se divirtió viendo las aventuras de El Chavo, al contar que entre él —quien interpretaba a Quico— y Florinda Meza —quien hacía el papel de su madre, Doña Florinda— pudo existir una relación romántica.

Según contó Villagrán, en diferentes ocasiones, esto ocurrió mucho antes de que Florinda Meza entablara una relación con Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, con quien formó una estable pareja de años, hasta la muerte del creador del programa.

En enero la actriz negó haber tenido este romance con Carlos Villagrán, en entrevista en Youtube con la periodista Adela Micha. Pero Villagrán, de 79 años, sostiene en su versión de los hechos. Así lo hizo saber en una rueda de prensa en la que presentó su “gira del adiós”.

Florinda Meza cumple 74 años y comparte fotos inéditas de su juventud

Aclaró también que no fue un romance o noviazgo formal, pero sí salieron un par de veces. Reiteró lo que ya había dicho antes, de que la más interesada era la hoy viuda de ‘Chespirito’.

”La gente me preguntaba: ¿Es verdad que usted anduvo con Doña Florinda? Y yo les contaba la verdad: ‘No, Doña Florinda anduvo conmigo”, dijo en declaraciones tomadas por el espacio Ventaneando.

Sobre el tema, en la misma conferencia de prensa, Villagrán afirmó: “La gente no lo acepta porque es muy difícil que lo crean” y relató que Meza buscaba excusas para que él la llevara a su casa o buscaba estar en su compañía. Finalmente, como las cosas no se dieron, el actor dijo que entiende por qué ella no quiere hablar del tema.

Además, Villagrán contó que incluso le tuvo que a Chespirito sobre la fallida relación, pues la actriz estaba molesta, y que el productor y actor lo apoyó.

“Le pedí ayuda a Chespirito porque yo con esa relación ya no podía, no debería decirlo por caballero, pero pasó así. Termino con ella y hace un escándalo tremendo. Se lo conté a él y me dice: ‘Mira, ahorita vamos a grabar, mantén tu posición’, y cuando me dijo eso Roberto, sentí que el aire era más puro”, relató el actor, sin saber que tiempo después Gómez y Meza entablarían una relación.

De acuerdo con Villagrán la actriz también tuvo una breve relación con el director del programa, Enrique Segoviano.

‘El Chavo del 8′: Florinda Meza niega ser millonaria y revela cuánto ganó por episodio

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.