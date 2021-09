Emmy 2021: Repase los favoritos y detalles de la gala que premia lo mejor de la TV

Emma Corrin interpreta a la princesa Diana en la serie 'The Crown' (Des Willie/Des Willie/Netflix)

La Academia de Televisión está lista para premiar lo mejor de la TV durante el último año en la edición número 73 de los premios Emmy, pactada para este domingo 19 de setiembre.

Debido a la pandemia, esta será una edición semivirtual, con muy pocas personalidades desfilando por la alfombra roja, en una gala que se trasmitirá en vivo por el canal por cable TNT Latinoamérica a partir de las 5 p. m. (hora Costa Rica).

La ceremonia tendrá lugar en el Microsoft Theatre en el centro de Los Ángeles, California y será conducida por la estrella de The Neighborhood, Cedric the Entertainer, quien por primera vez será el anfitrión de los premios y estará acompañado por un grupo de presentadores, quienes se encargarán de anunciar a los ganadores de cada categoría.

[ "The Crown" y "The Mandalorian" lideran carrera de los Emmy con 24 nominaciones ]

Entre ellos figurarán Awkwafina, Stephen Colbert, Kaley Cuoco, Michael Douglas, Dolly Parton, Sarah Paulson, Jada Pinkett-Smith, Ellen Pompeo, Billy Porter, Seth Rogen, Wilmer Valderrama, Kerry Washington, Rita Wilson y Catherine Zeta-Jones.

'The Mandalorian' lidera las nominaciones, con un total de 24. Foto: Disney para LN.

Debido a que este año la gala será muy sobria para evitar la presencia de la covid-19 en la ceremonia, los shows musicales serán reducidos. Hasta ahora se sabe que el artista de R&B Leon Bridges y el músico Jon Batiste interpretarán una canción especial “in memoriam”, original de Bridges. Además, el líder de la banda de The Late Late Show, Reggie Watts, será el DJ de la noche.

Claros favoritos

Para esta ocasión las plataformas de streaming prometen arrasar con los premios. Prueba de ellos es que las series con más nominaciones en esta edición son The Crown, de Netflix, y The Mandalorian, de Disney+, con 24 cada una.

Por su parte, HBO y Netflix son las compañías con más nominaciones, con 130 y 129, respectivamente.

Pero ¿quiénes se perfilan como favoritos?

Según los medios especializados la serie sobre la realeza británica de Netflix The Crown, así como la serie que sigue a un entrenador de fútbol americano en Inglaterra, Ted Lasso, de Apple TV serán dos de las más premiadas de la noche.

En el caso de la mejor serie dramática, se encuentran nominadas The Boys (Amazon), Bridgerton (Netflix), The Crown (Netflix), The Mandalorian (Disney +), Lovecraft Country (HBO), Pose (FX), The Handmaid’s Tale (Hulu) y This Is Us (NBC). Los expertos colocan a The Crown como la ganadora.

[ Conozca de qué tratan y dónde encontrar las series nominadas al Emmy como mejor drama ]

“Aunque nos inclinamos a pensar que todos los votantes se sintieron conmovidos por la temporada 2 de The Mandalorian, no se puede negar el drama que se generó en la cuarta temporada de The Crown. La última temporada de Pose es otra de las favoritas, pero Ryan Murphy tiene un verdadero desafío al competir contra la Casa de Windsor”, indica Rotten Tomatoes.

Otras de las categorías en las que la serie de la realeza podría ganar son las de mejor actriz de serie dramática, por el papel de la princesa Diana, interpretado por Emma Corrin. Además, en la de mejor actor de drama por el papel del príncipe Carlos que realizó Josh O’Connor.

La serie 'Ted Lasso' de Apple TV es la favorita en la categoría mejor comedia. Foto: Apple TV

Mientras que en la categoría mejor actriz de reparto en serie dramática se encuentra Gillian Anderson y su papel de la primera ministra Margaret Thatcher. Aunque no se puede dejar de lado que en esta misma categoría está nominada Helena Bonham Carter, quien interpretó a la princesa Margarita.

En cuanto a las series de comedia las que aspiran a la estatuilla son Black-ish (ABC), Cobra Kai (Netflix), Pen15 (Hulu), Emily en París (Netflix), Hacks (HBO Max), Ted Lasso (Apple TV +), The Flight Attendant (HBO Max) y The Kominsky Method (Amazon), siendo Ted Lasso la favorita.

Según detalla The Guardian, esta “es una comedia fuera del agua con una asombrosa habilidad para calentar corazones” y por ello será la ganadora de la categoría.

También, la serie se perfila como ganadora en la categoría mejor actor de comedia por el papel que Jason Sudeikis hizo de un futbolista americano convertido en entrenador de fútbol; así como en la categoría de mejor actriz de reparto por la actuación de Hannah Waddingham dando viada a Rebecca Welton; y en la categoría mejor actor de reparto en la que se encuentran nominados tres actores de la serie: Brett Goldstein, Brendan Hunt y Nick Mohammed.

La categoría que estará bastante reñida y que divide a los expertos es la de mejor actriz en serie limitada, en la que compiten Kate Winslet (Mare of Easttown), Michaela Coel (I May Destroy You), Anya Taylor-Joy (Gambito de dama), Elizabeth Olsen (WandaVision) y Cynthia Erivo (Genius: Aretha).

Hay quienes consideran que la estatuilla será para Winslet, sin embargo, otros se decantan por Anya Taylor-Joy, quien ya obtuvo su Globo de Oro y un Critic’s Choice Award por su papel de Beth Harmon en Gambito de dama.

Esta producción también se perfila para ganar la categoría mejor serie limitada.

Nominados en categorías principales

Mejor serie dramática

The Boys (Amazon Prime Video)

Bridgerton (Netflix)

The Crown (Netflix)

The Handmaid’s Tale (Hulu)

Lovecraft Country (HBO)

The Mandalorian (Disney+)

Pose (FX Networks)

This is Us (NBC)

Mejor comedia

Black-ish (ABC)

Cobra Kai (Netflix)

Emily in Paris (Netflix)

Hacks (HBO Max)

The Flight Attendant (HBO Max)

The Kominsky Method (Netflix)

PEN15 (Hulu)

Ted Lasso (Apple TV+)

[ ‘El fútbol es vida’, la frase que catapultó al mexicano Cristo Fernández a la comedia ‘Ted Lasso’ ]

Mejor actor dramático

Sterling K. Brown por This is Us

Jonathan Majors por Lovecraft Country

Josh O’Connor por The Crown

Rege-Jean Page por Bridgerton

Billy Porter por Pose

Matthew Rhys por Perry Mason

Mejor actriz dramática

Uzo Adub por In Treatment

Olivia Colman por The Crown

Emma Corrin por The Crown

Elisabeth Moss por The Handmaid’s Tale

Mj Rodriguez por Pose

Jurnee Smollett por Lovecraft Country

Mejor actor de comedia

Anthony Anderson por Black-ish

Michael Douglas por The Kominsky Method

William H. Macy por Shameless

Jason Sudeikis por Ted Lasso

Kenan Thompson por Kenan

Mejor actriz de comedia

Aidy Bryant por Shrill

Kaley Cuoco por The Flight Attendant

Tracee Ellis Ross por Black-ish

Jean Smart por Hacks

Allison Janney por Mom

Mejor actor de reparto de serie dramática

Giancarlo Esposito por The Mandalorian

O-T Fagbenle por The Handmaid’s Tale

John Lithgow por Perry Mason

Tobias Menzies por The Crown

Max Minghella por The Handmaid’s Tale

Chris Sullivan por This Is Us

Bradley Whitford por The Handmaid’s Tale

Michael K. Williams por Lovecraft Country

Mejor actriz de reparto de serie dramática

Gillian Anderson por The Crown

Helena Bonham Carter por The Crown

Madeline Brewer por The Handmaid’s Tale

Ann Dowd por The Handmaid’s Tale

Aunjanue Ellis por Lovecraft Country

Emerald Fennell por The Crown

Yvonne Strahovski por The Handmaid’s Tale

Samira Wiley por The Handmaid’s Tale

Mejor actor secundario de comedia

Carl Clemons-Hopkins por Hacks

Brett Goldstein por Ted Lasso

Brendan Hunt por Ted Lasso

Nick Mohammed por Ted Lasso

Paul Reiser por The Kominsky Method

Jeremy Swift por Ted Lasso

Kenan Thompson por Saturday Night Live

Bowen Yang por Saturday Night Live

Michael K Williams, quien fue parte de 'Lovecraft Country' es uno de los favoritos a ganar la categoría mejor actor de reparto por serie dramática. Foto: Archivo.

Mejor actriz secundaria de comedia

Aidy Bryant por Saturday Night Live

Hannah Einbinder por Hacks

Kate McKinnon por Saturday Night Live

Rosie Perez por The Flight Attendant

Cecily Strong por Saturday Night Live

Juno Temple por Ted Lasso

Hannah Waddingham por Ted Lasso

Mejor miniserie

I May Destroy You (HBO)

Mare of Easttown (HBO)

The Queen’s Gambit (Netflix)

The Underground Railroad (Amazon Prime Video)

WandaVision (Disney+)

Mejor película para televisión

Dolly Parton’s Christmas On The Square (Netflix)

Oslo (HBO)

Robin Roberts Presents: Mahalia (Lifetime)

Sylvie’s Love (Amazon Prime Video)

Uncle Frank (Amazon Prime Video)

Mejor actor de miniserie o película para televisión

Paul Bettany por WandaVision

Hugh Grant por The Undoing

Ewan McGregor por Halston

Lin-Manuel Miranda por Hamilton

Leslie Odom, Jr por Hamilton

Mejor actriz de miniserie o película para televisión

Michaela Coel por I May Destroy You

Cynthia Erivo por Genius: Aretha

Elizabeth Olsen por WandaVision

Anya Taylor-Joy por The Queen’s Gambit

Kate Winslet por Mare Of Easttown

Mejor actor de reparto de miniserie o película para televisión

Thomas Brodie-Sangster por The Queen’s Gambit

Daveed Diggs por Hamilton

Paapa Essiedu por I May Destroy You

Jonathan Groff por Hamilton

Evan Peters por Mare Of Easttown

Anthony Ramos por Hamilton

Mejor actriz de reparto de miniserie o película para televisión

Renee Elise Goldsberry por Hamilton

Kathryn Hahn por WandaVision

Moses Ingram por The Queen’s Gambit

Julianne Nicholson por Mare Of Easttown

Jean Smart por Mare Of Easttown

Phillipa Soo por Hamilton

Kate Winslet es una de las favoritas a ganar el premio en la categoría mejor actriz protagónica de una serie limitada. (VALERIE MACON)

Series de competencia

The Amazing Race (CBS)

Nailed It! (Netflix)

RuPaul’s Drag Race (VH1)

Top Chef (Bravo)

The Voice (NBC)

Presentador de Reality Show

Nicole Byer por Nailed It!

Bobby Berk, Karamo Brown, Tan France, Antoni Porowski y Jonathan Van Ness por Queer Eye

RuPaul por RuPaul’s Drag Race

Mark Cuban, Barbara Corcoran, Lori Greiner, Robert Herjavec, Daymond John y Kevin O’Leary por Shark Tank

Padma Lakshmi, Tom Colicchio and Gail Simmons por Top Chef

Series de Sketch

A Black Lady Sketch Show

Saturday Night Live

Especial en vivo

Celebrating America – An Inauguration Night Special (Multiple Platforms)

The 63rd Annual Grammy Awards (CBS)

The Oscars (ABC)

The Pepsi Super Bowl LV Halftime Show por The Weeknd (CBS)

Stephen Colbert’s Election Night 2020: Democracy’s Last Stand Building Back America Great Again Better 2020 (Showtime)

Especial pregrabado

Bo Burnham: Inside (Netflix)

David Byrne’s American Utopia (HBO)

8:46 – Dave Chappelle (Netflix)

Friends: The Reunion (HBO Max)

Hamilton (Disney Plus)

A West Wing Special to Benefit When We All Vote (HBO Max)

Programa animado

Big Mouth (Netflix)

Bob’s Burgers (Fox)

Genndy Tartakovsky’s Primal (Adult Swim)

The Simpsons (Fox)

South Park: The Pandemic Special (Comedy Central)

Corto animado

Love, Death + Robots (Netflix)

Maggie Simpson In: The Force Awakens From Its Nap (Disney+)

Once Upon a Snowman (Disney+)

Robot Chicken (Adult Swim)