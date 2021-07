Conozca de qué tratan y dónde encontrar las series nominadas al Emmy como mejor drama

Todas las producciones nominadas se encuentran en plataformas de 'streaming'. Foto: Archivo.

Ocho producciones dramáticas con tramas muy diferentes compiten este 2021 por la codiciada estatuilla de la 73ª edición de los premios Emmy, que reconoce lo mejor de la televisión, en la categoría de mejor drama.

Se trata de las series The Boys, Bridgerton, The Crown, The Handmaid’s Tale, Lovecraft Country, The Mandalorian, This Is Us y Pose, las cuales fueron nominadas por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, que es la encargada de entregar los reconocimientos.

Para suerte de los costarricenses, todas estas producciones se encuentran en las plataformas de streaming, que incluyen a Netflix, Disney+, Amazon Prime y HBO Max y una gran mayoría se pueden ver en el país.

Así que esta es una guía para aquellos amantes de las series y el drama que deseen disfrutar de las producciones nominadas de previo a la gala de entrega de los reconocimientos, pactada para el próximo 19 de setiembre, en el Microsoft Theatre.

‘The Boys’

Temporadas: Dos.

Plataforma: Amazon Prime.

Esta serie muestra lo que sucedería en el mundo si los superhéroes, utilizaran su popularidad y sus poderes a su conveniencia, en lugar de hacer el bien en un planeta en el que son tan famosos como las celebridades y más influyentes que los políticos.

En esta producción, un grupo de personas esta dispuesto a exponer a Los Siete y luchará contra los superhéroes para conseguirlo.

‘Bridgerton’

Temporadas: Una

Plataforma: Netflix.

Daphne, es la hija mayor de la poderosa familia Bridgerton y ha llegado el momento de su presentación en sociedad, en un competitivo mercado matrimonial de Londres, en el periodo de la Regencia. La joven desea encontrar el verdadero amor como lo hicieron sus padres y parece tener las mejores oportunidades. Sin embargo, a medida que su hermano mayor empieza a descartar a sus posibles pretendientes, aparece la misteriosa Lady Whistledown, quien genera dudas sobre ella en la alta sociedad londinense.

Es entonces que aparece el duque de Hastings, un soltero empedernido y rebelde con quien la joven encuentra una salida a los chismes, sin imaginar lo que eso provocaría.

‘The Crown’

Temporadas: Cuatro.

Plataforma: Netflix.

La serie sigue la historia de la familia real británica. La cuarta temporada viaja hacia el final de la década de 1970, cuando la reina Isabel y su familia se empiezan a preocupar por la línea de sucesión. Para ello deberán encontrar a una novia apropiada para el príncipe Carlos, quien sigue soltero a los 30 años.

Mientras la nación comienza a sentir el impacto de las políticas de la primera ministra Margaret Thatcher, la joven lady Diana Spencer aparece en la vida de Carlos, quien le ofrece el cuento de hadas perfecto para mantener unido al pueblo británico, sin embargo, la realidad dentro del palacio, es más difícil de lo que los demás creen y la familia real está cada vez más dividida.

‘Lovecraft Country’

Temporadas: Una.

Plataforma: HBO Max.

Lovecraft Country es un thriller de aventuras ambientado en la década de 1950 dominado por las leyes de Jim Crow, y presenta la historia de Atticus Freeman, un hombre quien junto con su tío y amigos, busca la verdad sobre sí mismo, su familia y su futuro.

En ese camino, comienza una lucha para sobrevivir y superar tanto los terrores racistas de la América blanca, como los monstruos aterradores de otro mundo.

‘The Mandalorian’

Temporadas: Dos.

Plataforma: Disney+.

Tras la caída del Imperio y antes del surgimiento de la Primera Orden, un pistolero solitario aparece en los confines de la Galaxia lejos de la autoridad de la Nueva República, por las fronteras más remotas, ganándose un lugar como cazarrecompensas y que está dispuesto a enfrentarse a cualquier enemigo y a sumar aliados en el camino.

Esta serie narra la historia de Din Djarin, el mandaloriano, otro guerrero que, como Boba Fett, emerge en el universo de Star Wars y toma protagonismo justo cuando la anarquía se ha esparcido por la Galaxia.

‘Pose’

Temporadas: Tres

Plataforma: Primera y segunda temporada en Netflix (La serie es de FX Networks)

La producción se traslada a la Nueva York de finales de 1980 y hace un recorrido por la década de 1990 y se adentra en la cultura afroamericana, latina y LGBTQ+, quienes se apoyan entre sí para salir adelante.

Se trata principalmente de modelos y bailarines en diferentes géneros quienes compiten por trofeos y el reconocimiento de la Gran Manzana.

‘This is us’

Temporadas: Cinco.

Plataforma: Amazon Prime (La serie es de NBC).

Esta serie narra la historia de la familia Pearson a lo largo de las décadas: desde Jack y Rebecca como padres jóvenes en la década de 1980 hasta llegar a sus hijos de 37 años, Kevin, Kate y Randall. A lo largo de los años se puede ver diferentes etapas y como ven en busca del amor y la satisfacción en la actualidad.

La serie busca mostrar las realidades detrás de la familia y cómo los eventos más pequeños impactan en la vida y de qué manera las conexiones pueden trascender el tiempo, la distancia e incluso la muerte.

‘The Handmaid’s Tale’

Temporadas: Cuatro

Plataforma: Hulu (También en Paramount+)

Una joven se ve obligada a vivir como una concubina para dar hijos a su señor, dado a un régimen fundamentalista instaurado en Estados Unidos, que pasa a llamarse República de Gilead y las mujeres pierden sus derechos.

En esa nueva región hay problemas de fertilidad y la joven es utilizada como un objeto, cuyo único valor está en sus ovarios.