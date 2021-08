‘El fútbol es vida’, la frase que catapultó al mexicano Cristo Fernández a la comedia ‘Ted Lasso’

La serie 'Ted Lasso' le permitió al actor mexicano Cristo Fernández (centro), trabajar al lado de uno de sus ídolos, el actor y comediante Jason Sudeikis. Apple TV

Desde mucho antes de ser actor y convertirse en uno de los personajes más destacados de la elogiada y nominada serie Ted Lasso, de Apple TV, el mexicano Cristo Fernández vivía y respiraba fútbol en su natal Guadalajara. Su pasión era tal que a los 15 años empezó a jugar de manera profesional.

El fútbol lo era todo para él, no se veía haciendo nada más. Sin embargo, por insistencia de sus padres, empezó también a estudiar Comunicación. Era muy mal estudiante, reconoce Cristo, hasta que llegó a los cursos de actuación.

Sin embargo, el fútbol seguía siendo lo que realmente lo motivaba. Pero la vida tenía otros planes y una lesión truncó su prometedora carrera en ese deporte, así que, aunque se sintió deprimido, gracias al apoyo de familiares y amigos se centró en su nuevo interés por la actuación.

“Imagínate decirle a mis padres que ya no iba a ser futbolista, sino que actor, fue para ellos como ir de Guatemala a Guatepeor”, bromea el actor durante una conferencia virtual desde Los Ángeles y en la que participó Viva.

Luego empezó a ahorrar dinero para continuar sus estudios en Londres y fue en tierras inglesas donde llegó la gran oportunidad de su vida: fue elegido para el papel de Dani Rojas en Ted Lasso, serie con 20 nominaciones a los premios Emmy

Calidez latina

Cristo Fernández se destaca en la serie 'Ted Lasso' de Apple TV, por su energía y positivismo. Apple TV

“¡El fútbol es vida!”, con esa frase que se le ocurrió durante las audiciones Cristo Fernández conquistó a los creadores de la serie, entre los que se encuentra Jason Sudeikis, quien también la protagoniza.

La serie cuenta la historia de un entrenador de fútbol americano llamado Ted Lasso, interpretado por Sudeikis, quien inesperadamente es contratado para dirigir un equipo de fútbol soccer en Inglaterra, deporte del cual no tiene mayor conocimiento.

“Hasta hace poco supe de dónde proviene la frase (¡El fútbol es vida!), porque cuando yo llegué a grabar la serie noté que mi personaje la decía mucho. Hasta hace poco, en unas entrevistas, me percaté de que esa frase la inventé yo en mis audiciones”, contó Fernández .

“Volví a ver mis audiciones y resulta que, en la primera prueba, además de actuar, nos decían que platicáramos nuestra experiencia con el fútbol. Ahí fue donde yo hablé y dije que el ‘fútbol es vida’ porque para mí ha representado muchas cosas”, agregó.

En la significativa y poderosa frase Cristo reflexiona un poco más, recordando los años en que la pelota lo era todo para él.

“Yo jugué fútbol profesional desde los 15 años, pero desde niño ya jugaba y pues el fútbol fue mi vida y representó todo. Definitivamente de ahí viene tanto la frase como el cántico, que me lo inventé en la audición y fueron parte de las razones por las que me dieron el papel de Dani Rojas. Ese personaje lo cambiaron por completo, porque al principio era el antagonista y arrogante”, añadió Fernández.

Para mí es muy importante interpretar a un latino, que nos conozcan por cómo somos, por buena vibra, por simpáticos y agradables. Cuando recibimos a alguien en casa lo tratamos hacer sentir como parte de la familia, que se vaya bien comido, bien bebido y a todo dar. Es una gran responsabilidad y qué bueno que lo podamos hacer en esta plataforma a nivel mundial. — Cristo Fernández, actor mexicano de la serie 'Ted Lasso'

De hecho, el papel que le asignaron a Cristo se había concebido originalmente como un islandés, pero fue tan fuerte la conexión que logró el actor con la historia que lo reescribieron para él. “Lo hicieron mexicano y latino, estoy muy feliz y agradecido por la oportunidad”, resaltó.

Desde entonces la vida de Cristo ha cambiado y lo notó, sobre todo, ahora que se encuentra en Los Ángeles buscando nuevas oportunidades para su carrera. “Me he dado cuenta de la fanaticada y magnitud del show, se me han acercado y felicitado en la calle, lo que más me gusta es cuando la gente te platica lo mucho qué ha significado la serie para ellos, le da un mayor significado al trabajo que hemos estado haciendo”, detalló Fernández.

Para el actor, la energía y positivismo que irradia su personaje es lo que le ha ayudado a que la gente se identifique con él. “Yo creo que Dani Rojas representa ese niño interno o esa alegría que todos tenemos por las cosas que hacemos. En ocasiones el estrés aparece producto de la vida cotidiana, el trabajo y las responsabilidades, pero es bueno recordar ese gusto por hacer lo que hacemos”, reconoció el artista.

Aporte y evolución

Cristo Fernández destaca que la producción de Ted Lasso permite que las personas alimenten la historia con sus propios aportes, lo cual ha aprovechado al máximo. “Nos dejan aportar mucho de lo que proponemos, entonces, si en el guion dice que Dani Rojas sale del cuarto, pues yo propongo que salga cantando y si pega o no, ya me dirán, pero lo intentamos”, explicó.

“Son detallitos que no están en el guion pero a veces funcionan. Por eso han sido tan exitosos los creadores de la serie, porque están dispuestos a escuchar, de eso se trata esta serie y esa dinámica de trabajo que intentamos transmitir con esa buena vibra y trabajo en equipo”, agregó.

En la segunda temporada, ya disponible en Apple TV, el personaje de Dani Rojas muestra una evolución significativa. “En la primera temporada conocimos una faceta de Dani y, en esta segunda, estamos viéndolo experimentar otras situaciones. Creo que hacen que el personaje sea más real, como un verdadero ser humano, porque nosotros no podemos estar las 24 horas nada más contentos y felices. Todos tenemos nuestras broncas y nuestros problemas ”, dijo Fernández.

Por último, Fernández quiso enviar un mensaje a todos aquellos que buscan un sueño en la vida y han visto truncadas sus aspiraciones.

“Me sentí muy entusiasmado cuando me dieron la oportunidad (de actuar en Ted Lasso). Le digo a la gente que está buscando oportunidades que no se desanimen, a veces no entendemos porqué pasan ciertas cosas pero todo pasa por algo, todo tiene alguna razón. En su momento yo no entendí las lesiones y la depresión por la que pasé cuando perdí mi equipo (de fútbol), pero tenía familia y amigos que me insistieron en que sí se podía, que había otras cosas en la vida. A mi familia le agradezco que me haya motivado a estudiar”, concluyó el actor.