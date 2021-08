‘El stand de los besos 3′ cierra un romántico capítulo en Netflix

Jacob Elordi como Noah y Joey King, como Elle, viven una relación romántica a distancia, pero ha llegado el momento de decidir hacia dónde se dirige su historia. Netflix para LN. (Marcos Cruz/Marcos Cruz/NETFLIX)

Todo lo bueno tiene que acabar y El stand de los besos, la exitosa saga de películas románticas para adolescentes, se despide en Netflix con el estreno de la tercera y última película de la popular franquicia.

La tierna y divertida historia de Elle, cuyo capítulo final se develó en la plataforma streaming el miércoles 11 de agosto, muestra por fin el cierre que los fans tanto han esperado.

Basada en las novelas de la autora Beth Reekles, con Joey King como actriz principal, esta producción tuvo si primer episodio en el 2018. Desde ese momento encantó al público joven con una historia de una fuerte amistad, puesta a prueba por un intenso amor adolescente.

Si no ha visto las dos primeras entregas, a partir de aquí podría encontrar algunos spoilers sobre sobre la trama, que llevará a Elle a elegir entre preservar la relación con su amigo de toda la vida Lee o, por el contrario, escoger al hermano de este, Noah (Jacob Elordi), de quien siempre estuvo enamorada y con quien mantiene una relación a distancia desde la segunda película.

Ahora, Elle se enfrenta con más fuerza a esta encrucijada, pues ya ha llegado el final de la secundaria. En este momento de su vida ella tiene la opción de seguir sus estudios junto a su amigo, o bien, marcharse lejos a estudiar y empezar una vida en conjunto con Noah.

La elección no será fácil, porque en el camino nuevos personajes plantearon otras posibilidades a la protagonista. Lo mismo le ocurrió a su novio, quien estudia en Harvard. ¿Qué pasará? La respuesta está ya disponible en la plataforma de streaming.

“Hay mucha presión para complacer a los fans y darles lo que ellos quieren, pero que a la vez queremos que sea algo inesperado”, afirmó el director, coguionista y productor Vince Marcello, en notas de producción facilitadas por Netflix.

“Eso es parte del reto, pero también es lo que hace que lo disfrutemos, porque esa montaña rusa de emociones hace que sea divertido ver esta película”, agregó.

Marcello desea, con todas sus fuerzas, que los aficionados a la serie de películas de El stand de los besos reciban algo que les encante.

“Anhelo que sientan que este filme es una combinación satisfactoria: tal vez un poco más conmovedora, tal vez un poco significativa, pero en última instancia, lo que espero es que sea divertida y alegre”, afirmó Marcello.

En la voz de Elle

La actriz Joey King, de 22 años, cierra uno de los capítulos más importantes de su carrera artística con el final de 'El stand de los besos 3'.

Por su parte, la actriz Joey King, quien también funge como productora ejecutiva de la serie, reconoce que le sorprendió la cálida recepción que tuvo esta trilogía entre el público joven.

“La generación de mis padres tuvo El club de los cinco (The Breakfast Club). Nosotros no tuvimos nada como eso para mi generación, que fuera divertido, despreocupado y que se tratara de pasarla bien”, reflexionó King.

Para la intérprete, una de las razones del éxito es que muchas personas podían identificarse muy fácilmente con su personaje, porque le habla a un público muy amplio.

“Nuestra protagonista, Elle, no es una nerd y tampoco es popular. Ella no es una marginada. Ella no es demasiado social. Ella es solo una chica. Sentí que su voz estaba tan muy sintonía con la mía, me sentí tan conectada con ella de inmediato”, explicó la actriz de 22 años.

Y aunque la sorprendió la reacción de los fans, afirma que siempre creyó en este proyecto. “Yo creí en esta película desde el puro principio pero, al mismo tiempo, solo era un filme independiente que no tenía mucho dinero detrás y tampoco teníamos mucho tiempo. Así que simplemente la hicimos. Estábamos muy orgullosos de nosotros mismos, pero no había un plan de mercadeo y no sabíamos si íbamos a tener una larga vida en Netflix”.

“Recuerdo que cuando salió el tráiler yo estaba muy emocionada e hice alguna publicaciones en redes sociales. Pero un par de días después empezó a acumular vistas. Fue ahí cuando empezamos a pensar: ‘Oh mi Dios, a la gente de verdad le importa esto. La gente quiere ver esto’”, recordó sobre el momento en que la película conectó con la gente.

Para King, el apoyo de los fans ha sido impresionante. “Cuando salió la película, como referencia, tenía cerca de 615.000 seguidores en Instagram. Y ahora mis números son muy distintos a esos (tiene más de 18 millones). Así que eso es una muestra del apoyo de los fans... Es maravilloso ver cómo los ha impactado tanto y cómo nos aman a todos”, destacó la nativa de Los Ángeles.

“Lo que realmente me pareció emocionante, e interesante, es cómo nos preocupaba cómo iba a reaccionar el público cuando introdujimos a Zakhar Perez como Marco, en la segunda película. Pero puedo decir que fue emocionante porque Taylor lo hizo genial. Los fans lo aceptaron. Me di cuenta de que era un gran chico y estuve alentándolo... La gente siempre amaba a Noah pero también amaron a Marco y vivieron un conflicto, eso fue gracias al maravilloso guion”, aseguró la artista.

Ahora es el turno de que Elle tome una decisión. Sin embargo, sea cual sea, lo cierto es que en esta tercera entrega se cierra un capítulo inolvidable para toda una generación.