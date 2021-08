‘Schmigadoon!’, la serie de Apple TV que persigue el verdadero amor entre cantos y bailes

La pareja protagonizada por Keegan-Michael Key y Cecily Strong llega por error al pueblito de Schmigadoon, donde los habitantes viven como si fuera un musical de los años 40. Foto: Apple TV para LN.

Melissa y Josh ven cómo su relación esta al borde de caer a un precipicio, pero... tal vez no sea demasiado tarde para salvar el amor. Con este objetivo, la pareja alista sus mochilas y se embarca en una aventura con la esperanza de revivir lo suyo.

Lograrlo no será fácil porque hay muchas heridas aún abiertas y lo que parecía un romántico escape los pone a discutir cada vez más.

En medio de ese estira y encoge, el joven matrimonio termina en un pintoresco pueblito llamado Schmigadoon, en el cual sus habitantes parecen vivir —de manera perpetua— en una producción al estilo de la era dorada de los musicales: cantando, bailando y sonriendo.

Al principio pensaron que se trataba de una simpática atracción turística pero cuando intentan retomar su camino, la pareja caerá en cuenta de que la única forma de salir de ahí es si son capaces de encontrar el amor verdadero.

Esta es la premisa de la nueva serie del servicio de streaming Apple TV llamada Schmigadoon!, una especie de parodia del musical de 1947 llamado Brigadoon y que es protagonizada por los laureados actores de comedia Cecily Strong (Saturday Night Live) y Keegan-Michael Key (Parks and Recreation), como el matrimonio en apuros.

El talentoso elenco también incluye a otras destacadas figuras como Alan Cumming, Kristin Chenoweth, Jane Krakowski, Ariana DeBose y el mexicano Jaime Camil, quienes demuestran sus dotes para actuar, bailar, cantar y encantar.

La serie, que obviamente es una comedia musical, consta de seis capítulos y se estrenó el viernes 16 de julio con los primeros dos episodios y cada viernes se añadirá uno más hasta completar la primera temporada.

Con motivo de su lanzamiento, Viva participó en una mesa redonda virtual en la que los actores Kristin Chenoweth, Jaime Camil y Ariana DeBose, quienes hablaron de esta experiencia y de cómo fue rodar en medio de la pandemia.

Dulce villana

La destacada actriz Kristin Chenoweth tuvo la oportunidad de interpretar a la villana de 'Schmigadoon!', en el papel de Mildred, una mujer puritana que juzga a los demás. La actriz se ha destacado en producciones como 'Glee' y 'Pushing Daisies' y es una leyenda de Broadway. Foto: Apple TV.

Kristen Chenoweth es una leyenda de Broadway, ganadora del Tony y también su trayectoria en la televisión le deparó un Emmy por Pushing Daisies y nominaciones por Glee. Siempre se ha caracterizado por su gran voz y su dulce personalidad.

Al escuchar las palabras Costa Rica no pudo evitar suspirar. “Me encanta Costa Rica, no he estado ahí en... 20 años. Mi papá fue a un viaje de negocios por cinco días y yo estaba desocupada, así que me preguntó que si quería ir y me fui. Me tiré en la arena a escuchar música por cinco días y pude disfrutar de los olores, el sonido, la gente, ¡la comida!, me encantó”,

En Schmigadoon!, la actriz de 53 años tiene la posibilidad de interpretar a una villana. Su personaje es Mildred, la puritana que siempre se apura a juzgar a los demás. Una oportunidad que asegura le encantó.

“Ya había interpretado villanas antes, pero eran muy glamurosas, yo quería hacer una que se viera diferente, así que le pedí al director Barry Sonnenfeld que yo quería tener los labios del Joker, porque ella es un poco manipuladora, quería que el cabello estuviera todo en su lugar y el corset muy ajustado para que se viera impenetrable”, explicó durante la conferencia virtual.

“Creo que logré interpretar a esa especie de nube negra en medio de todo ese positivismo. Cada vez que sonreía un poco, el director me regañaba y me decía: estás siendo Kristin, puedo ver una sonrisa, no, no y no”, añadió entre risas.

Para Chenoweth, este proyecto fue como hecho a la medida, ya que le encanta lo que hace, en especial la música y la actuación. “La música es vida para mí, aunque ya no pudiera cantar nunca más, siempre amaría la música. Yo tengo que escuchar música todo el tiempo. Para mí, Schmigadoon! es una carta de amor a lo que me encanta hacer, es un poco reírnos de nosotros mismos pero con amor”, afirmó la nativa de Oklahoma.

En esta serie, Kristin hizo una de las escenas más difíciles de su carrera: tenía que grabar una canción escrita en 18 páginas y en una sola toma continua. “Me puso realmente a sudar, pero estar con todos ellos en medio de la pandemia haciendo algo tan alocado nos hizo sentirnos felices y por eso creo que Schmigadoon! le ha gustado a tanta gente porque los lleva a un lugar feliz después de todo lo duro que hemos vivido”, afirmó en relación con filmar en medio de la crisis sanitaria.

“Grabamos antes de que hubiera vacunas y utilizábamos conos gigantes alrededor del cuello como los que les ponen a los gatos y a los perros, pero nunca habíamos sido tan felices”, puntualizó Chenoweth.

Encanto latino

El actor mexicano Jaime Camil hacel papel del Doc Jorge López y representa a la comunidad latina en medio de una producción multicultural. Foto: Apple TV para LN.

El actor mexicano Jaime Camil se describe como un ferviente amante de este tipo de producciones. Ya ha actuado en montajes de Chicago y Mamma Mía, por lo que este nuevo reto lo llena de ilusión. “Me encantan los musicales, es lo que más disfruto de estar en un escenario haciendo comedia musical, eso es vida para mí”, afirma Camil, quien hace el papel de Doc Jorge López.

Con su explosiva personalidad, no dudó en saludar con un “pura vida hermano” y luego añadir: “ya debes estar cansado de que todo mundo te diga lo mismo”.

Sobre Schmigadoon!, Camil, de 48 años, afirmó que se trata de un show muy bien escrito. “Tiene personajes bien redondeados, cada habitante de Schmigadoon le ayudará a los protagonistas a entender sus desafíos y lo que tienen que hacer para convertirse en mejores humanos”, explicó.

Para su preparación, Camil aseguró que no vio ningún musical de la época de oro de Broadway ni algún tipo de referencia. “Me gusta acercarme al personaje fresco y espontáneo y ser una herramienta para el director o el showrunner y modificar mi actuación a lo que necesite el proyecto”.

Al igual que sus compañeras de elenco, el actor coincidió en que fue todo un reto grabar en medio de uno de los picos de la pandemia. “Tuvimos que respetar todos los lineamientos y habían muchos protocolos y eso nos hizo tener poco tiempo de ensayo, o al menos no el ideal para prepararnos como hubiéramos querido, pero estuvo bien, estoy acostumbrado porque es lo que hago”, detalló.

Para Camil, no es necesario ser un fan de los musicales para entender esta producción. “No tienes que ser un geek del teatro musical para disfrutar de este show, incluso hasta nos burlamos de los elementos clásicos del teatro musical, pero está muy bien escrito y le va a traer, si Dios quiere, una sonrisa a la gente, se van a divertir, se van a reír se van a enamorar y, si son como yo, van a llorar como María Magdalena en el último episodio”, adelantó.

Sobre la importancia de representar a la comunidad latina en esta producción que cuenta con un elenco muy diverso, Camil lo calificó como un honor. “Es muy importante el esfuerzo que hace Apple TV por ser más diverso e inclusivo, es importante porque así es el mundo. No sé porque Cinco Paul (el creador de la serie) decidió que Doc López tenía que ser latino, pero siempre es muy divertido estar en proyectos y tener la oportunidad de enaltecer a nuestra comunidad y nuestra cultura. Es algo que se siente muy bonito y es un honor”, afirmó.

A la altura

Arianna Debose disfrutó de su rol en 'Schmigadoon!' porque le permitió explorar todas sus facetas de actriz, cantante y bailarina. Ella ha participado en grandes proyectos como 'Hamilton', 'The Prom' y 'West Side Story'. Foto: Apple TV para LN.

Con 30 años, Arianna Debose no se dejó apantallar por compartir créditos con figuras tan destacadas dentro del medio artístico, más bien lo vio como una oportunidad sin igual.

Su filmografía tal vez no es tan extensa... todavía, pero incluye algunos roles que cualquiera daría lo que fuera por encarnarlos. Por ejemplo, formó parte de los filmes Hamilton y The Prom y pronto estará en la nueva versión de West Side Story en el codiciado rol de Anita.

“Todos son maravillosamente talentosos y unos humanos tan hermosos. Me siento realmente afortunada de trabajar con estas personas tan talentosas y que son un icóno, cada uno en su propia manera, y eso hizo que siempre estuviera de puntillas para demostrar que estaba preparada para hacer un buen trabajo. Uno nunca quiere el eslabón más débil en un grupo de esa magnitud”, resató la actriz, cantante y bailarina nacida en Carolina del Norte.

Sobre su personaje, confiesa que siempre estuvo convencida de aceptar el rol de Emma Tate. “Era refrescante ver una mujer que es de otra época pero que es una feminista de pensamiento directo, así que ver ese personaje encarnado en una mujer de color me emocionó bastante y también es una mujer que puede inspirar a los demás en Schmigadoon, los hace pensar fuera de lo preconcebido y es lo opuesto de Mildred, el personaje de Kristin Chenoweth”, detalló.

Los primeros cuatro episodios de Schmigadoon! ya están disponibles en la plataforma de Apple TV y los dos restantes se agregarán el viernes 6 y 13 de agosto para completar así la primera temporada.