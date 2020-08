“Lo más difícil fue ir al entierro de un colega, fue difícil haber ido a su funeral. Ver cómo su familia no pudo darle el último adiós porque murió de coronavirus, verlos llorar. Ver cómo personas de la funeraria vestían sus trajes de protección, la familia estaba alejada, no le pudieron dar el último adiós. Es lo más difícil que me ha tocado ver. No poder darle el último adiós a un colega que uno apreció en vida y que luego autoridades del Ministerio de Salud dijeran que su muerte fue natural, por una neumonía atípica, aunque todo indicaba que fue por coronavirus. Fue lo más triste que he vivido”.