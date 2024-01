Charlyn López, nueva presentadora de ‘Giros’, ya tiene fecha para salir en la pantalla

Charlyn López está lista para reaparecer en las cámaras de Repretel. La presentadora obtuvo el puesto fijo que siempre anheló y en el trabajo de sus sueños: la revista matutina Giros. Si bien la orotinense se incorporó el 15 de enero al programa, aún no ha aparecido en la pantalla, algo que está por cambiar, pues ya tiene fecha para su debut.

López acumula seis años de tener participaciones especiales en los canales 6 y 11. Los últimos meses fueron muy especiales para ella, pues tuvo una cercanía más permanente con la audiencia cuando cubrió la licencia de maternidad de Lussania Víquez en Informe 11.

En 'Giros', Charlyn López abordará temas relacionados con salud, tecnología, medioambiente, nuevas tendencias, entre otros. (Cortesía Repretel)

Charlyn terminó el 8 de enero su trabajo en el programa de historias de canal 11 y solo unos días después le otorgaron su puesto fijo en Giros, programa en el que debutará este lunes 22 de enero a las 8 a. m.

Compartirá pantalla junto a los presentadores Ítalo Marenco, Patricia Figueroa, Rafa Pérez y Maricrís Rodríguez.

“Después de su exitoso paso por Informe 11, Charlyn llega a Giros con la misión de brindar soluciones a las necesidades del público y presentar una nueva versión de madre joven, siempre conectada con las últimas tendencias en tecnología y formas innovadoras de comunicar”, expresó Yamileth Guido, productora de la revista matutina del 6.

“Siempre soñé con un puesto fijo”

Luego de conocer la noticia, López expresó ante esta oportunidad solo tiene satisfacción y agradecimiento.

“Siempre soñé con un puesto fijo, un espacio en televisión. Se lo había dejado a Dios. Si las cosas no salían, no me frustraba. Siempre traté de confiar en el tiempo de Dios, no en mi tiempo. Ahorita estoy lista y preparada para aprovecharlo. Lo asumo con responsabilidad, pasión y con el compromiso de dar lo mejor”, dijo.

A partir de este 22 de enero, la revista matutina 'Giros', contará con cinco presentadores: Ítalo Marenco, Patricia Figueroa, Charlyn López, rafa Pérez y Maricrís Rodríguez. (Cortesía Repretel)

Para el trabajo que empezará el lunes 22 de enero y con el que ha tenido contacto desde el día 15, Charlyn ya estaba preparada. Siempre con la ilusión de un trabajo permanente en la televisión, la presentadora le había preguntado hace más de un mes a su esposo que qué pasaba si algún día “le ofrecían ser parte de Giros”.

“En la primera reunión que tuvimos (en la televisora) hablamos de horarios porque como vivo en Orotina (en Alajuela), sé que pueden ocurrir eventualidades con cierres de rutas. Entonces, tengo presente que debo salir con tiempo. Esto es algo que yo había visualizado. Lo había soñado. Mi esposo me había dicho que él me ayudaría con mis hijos (es madre de un niño y un adolescente) para prepararlos para que vayan a estudiar, que es mi rol”, confió.

Charlyn saldrá cada día de su casa a las 5 a.m. para asegurarse de estar siempre a tiempo.

Durante esta nueva oportunidad, López, quien en el 2017 se coronó como Mrs. Universe, promete llevar a la pequeña pantalla su esencia, esa persona que ya han conocido en sus diferentes participaciones en el 6 y el 11.

Antes de llegar a Giros, Charlyn estuvo trabajando en el segmento Adela, en transmisiones especiales de fin y principio de año, Informe 11, Tardes del 6, entre otros.