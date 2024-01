Charlyn López se abre camino en Repretel: ‘A mi jefe le ha gustado mi trabajo’

Si existe alguien que ha sabido cómo construir una carrera poco a poco y sin desesperarse, esa es Charlyn López. Simplemente, demostrando de lo que es capaz, este viernes 12 de enero fue presentada como la nueva figura del programa matutino Giros.

La conductora ha formado parte de Repretel desde hace seis años. Allí comenzó presentando cortos y, posteriormente, la eligieron como conductora de Giros de la fama, aunque el proyecto no prosperó y salió del aire tras dos años.

Desde entonces, López fue ficha del canal durante las transmisiones de fin y principio de año y mantenía el segmento comercial Adela. Ella solamente era paciente, pues sabía que su gran oportunidad, tarde o temprano, llegaría.

Y entonces, en el 2023, fue seleccionada para cubrir a la querida presentadora Lussania Víquez en Informe 11, ya que la conductora se ausentó por aproximadamente siete meses, debido a que estaba embarazada de mellizos.

Para López, esta fue una oportunidad que le permitió acercarse a muchas personas e historias, aunque confiesa que tenía temor de que los seguidores del popular programa no conectaran con ella.

“Me dejó un crecimiento personal y profesional grandísimo porque era un formato al que yo no estaba acostumbrada, no sabía si la gente me iba a aceptar bien. Me daba miedo no poder calzar, pero vieras que todo se fue dando muy bonito, tuve la libertad de ser yo misma, de poder expresarme con libertad y dejarle un poquito de mí a las personas”, comenta.

Al final, Charlyn agrega que terminó muy satisfecha con el trabajo que hizo y con “el corazón llenito de amor”, no solo por las historias que pudo conocer, sino por tantos mensajes de cariño que le envió el público durante este tiempo.

La presentadora detalla que, apenas terminaba el programa, salía rumbo a su casa (en Orotina), “cargada de positivismo del programa, porque es un programa muy lindo”. Cuando ya estaba en su hogar, Charlyn leía los mensajes de los televidentes y entendía que estaba haciendo las cosas bien.

“La gente se toma el tiempo de escribirme y aunque no tienen la obligación, me escriben y me dicen que los hice sentir muy bien. Hay una señora en especial, que no se me olvida, que tiene cáncer en etapa terminal y que veía el programa todas las noches porque le gustaban las historias. Además, decía que le había gustado mucho la manera en la que yo presentaba; decía que yo era muy chistosa”, comentó López.

“Entonces, ella decía que me quería agradecer porque ese rato que pasaba en el programa, a ella se le olvidaban todas las cosas que en ese momento tenía en la cabeza”, agregó.

De acuerdo con Charlyn, el mensaje de esa televidente le permitió entender que, de una u otra forma, sin percatarse, estaba generando un impacto positivo en una persona.

Amistades

Para la presentadora, de 33 años, uno de los regalos más bonitos de Informe 11 fue que pudo convivir primero con Lussania Víquez y, posteriormente, con Ginnés Rodríguez, dos mujeres por quienes siente una profunda admiración.

“Ginnés fue una buena compañera, me ayudó muchísimo, me metió el hombro muchas veces, me aconsejó bastante y al final logré dar la talla. Yo pienso que solo estar a la par de ellas es enriquecedor”, aseguró López.

“Son mujeres que están siempre al pie del cañón, con sus familias, son positivas, siempre con un buen consejo, con una sonrisa, con eso de ser amigas, de ser compañeras, con una palabra de aliento, entonces hicimos una yunta muy bonita”, agregó.

Y aunque extraña el programa, siempre tuvo claro que su paso por este programa era temporal, pues estaba cubriendo una incapacidad.

Eso sí, conforme se acercó la hora de despedirse, tocaron a su puerta otros proyectos: el Festival de la Luz y, por supuesto, las transmisiones de Toros del 6.

En los toros a la tica su función fue muy diferente a lo que había hecho los últimos siete meses en Informe 11, sin embargo, ella no le temió al reto. En este espacio, la presentadora recorrió las graderías para hablar con los asistentes al redondel.

“Yo me considero una mujer muy balanceada, soy muy extrovertida y muy activa. Entonces me gusta mucho estar en los toros, porque siempre me reta a ser más creativa, a que cuando la gente dice una cosa yo digo otra. Tener esa oportunidad de hacer reír y entretener es superimportante; todos los días es un reto y me gusta, me gusta sentir esa presión, la adrenalina, sentir ese cariño de la gente, que lo llamen para una foto”, asegura.

López considera que tiene mucha versatilidad, lo que le permite asumir cualquier oportunidad que se le presente.

“Me gusta que en todas las oportunidades que se han abierto en el canal, piensan que yo tengo una posibilidad. Pero de todo, lo que más me gusta es que yo trato siempre de ser mejor. Gracias a Dios, a mi jefe le ha gustado mi trabajo y entonces me dice: ‘Bueno, gracias. Excelente trabajo’ y esas cosas a uno lo hacen sentir muy bien”, confiesa.

Sin embargo, Charlyn afirma que nada de esto sería posible sin la inspiración y ayuda de sus hijos Pablo y Alissa, de 13 y 10 años, respectivamente, y la de su esposo Pablo Ramírez, quienes la impulsan a seguir cumpliendo sus sueños, aunque eso signifique sacrificar tiempo con ellos.

“Nosotros teníamos una rutina totalmente distinta; entonces, cuando ya entré a cubrir la incapacidad, mi esposo, que hace teletrabajo, se quedaba con los chiquillos y casi que cumplió ese rol por completo, porque yo pasaba todo el día fuera de la casa. Él se puso la camiseta y siempre ha estado muy contento de que yo esté haciendo las cosas que me gustan, de verme realizada. Mis hijos, por su parte, tienen una admiración hacia mamá y todo eso me llena mucho”, detalla.

Ahora, Charlyn se prepara para comenzar con un nuevo reto, pues el próximo 15 de enero debutará como presentadora de Giros.

Según detalló Repretel, en un comunicado de prensa, la presentadora le brindará al público soluciones a sus necesidades, además “dará una nueva versión de madre joven que quiere mantenerse actualizada, siempre involucrada con las tendencias en tecnología y las nuevas formas de comunicar en distintos espacios”.