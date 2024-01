Charlyn López no duró ni siete días fuera de la televisión: ya tiene trabajo fijo

Charlyn López, conocida por su trabajo presentando Informe 11 y en las transmisiones de fin de año de canal 6, no cabe de la dicha, pues se le abrieron nuevas puertas en la televisión.

El pasado 8 de enero, fue el último día de la orotinense en la televisión, pues ese día Lussania Víquez regresó a Informe 11. Charlyn había estado cubriendo su licencia de maternidad. Si bien la presentadora se sentía un poco nostálgica, confió en que en algún momento llegaría una buena noticia, solamente que no imaginó que sería tan pronto.

La tarde de este viernes 12 de enero, la presidencia de Repretel le informó que es la nueva presentadora de la revista matutina Giros. A partir del lunes 15, la reina de belleza se unirá al cuerpo de presentadores integrado por Patricia Figueroa, Ítalo Marenco, Maricrís Rodríguez y Rafael Pérez.

Frederick Fallas, productor de Informe de 11 y anterior jefe de Charlyn, comentó que la empresa ya le tenía este nuevo puesto listo para la presentadora, que ha sido parte del grupo por seis años.

Pocos minutos después de enterarse de la noticia, López expresó su alegría a La Nación.

“Me siento sumamente contenta. Siento que todo el esfuerzo, la espera, el aprendizaje y toda la formación que he recibido en el canal ya tiene sus frutos. Vivo este momento feliz y agradecida. Es muy importante. La contentera no solo la tengo yo: el equipo me lo ha expresado”, dijo López, de 33 años.

