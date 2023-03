Charlyn López es la nueva ‘Adela’ de Repretel: ‘Me siento realizada’

Adela, uno de los microprogramas más recordados de la televisión, regresará a Repretel este 22 de marzo. Una de las novedades es que el rostro y voz de este relanzamiento será el de la reina de belleza y presentadora Charlyn López, quien desde el 2017 ha sido ficha de proyectos especiales de canal 6.

El espacio, conocido por presentar buenas noticias y promociones en el 4, 6 y el 11, regresa nuevamente porque ha sido uno de los formatos comerciales “más exitosos” de la televisión nacional, según detalló Annette Mejías, gerente de mercadeo y de relaciones públicas de Grupo Repretel.

Charlyn López será a partir de este 22 de marzo la presentadora de 'Adela', microprograma de Repretel. Foto: Repretel para LN

Las caras de Adela

Adela ha tenido muchos rostros: empezando por Kisha Alvarado, Viviana Calderón, Marisol Martínez y hasta Giselle López. Ahora, la imagen fresca que comunique informaciones en las pausas de las transmisiones de Repretel será Charlyn, una contadora que se volvió mediática tras coronarse como Mrs Universe en el 2017.

“Charlyn López es un talento de la casa. Ha crecido muchísimo desde que presentaba el programa Giros de la fama. Ella es habitual en nuestra pantalla en los proyectos de fin de año y ahora se convertirá en la nueva Adela. Charlyn rescata la frescura, simpatía y positivismo que caracterizan este espacio”, comentó Mejías refiriéndose a la selección de López.

Efectivamente, Charlyn ha ido creciendo en la pantalla de Repretel y hoy, con 32 años, tiene en sus experiencias haber trabajado en las transmisiones de Toros y el Festival de la Luz.

Antes de continuar: ¿por qué el segmento se llama Adela? Bueno, el nombre y su pegajosa canción vienen de la canción de Bobby Capo, Me lo dijo Adela. El creador de este espacio fue Pedro Odio, ejecutivo de Repretel en los años 90.

Oportunidad de oro

En diciembre del 2017, meses después de coronarse como Mrs Universe, Charlyn López realizó en Repretel uno de sus grandes sueños: ser presentadora. Aquella oportunidad llegó con Tardes del 6, espacio previo a diferentes programas como La rosa de Guadalupe y Cómo dice el dicho.

La cámara y ella, madre de dos niños, hicieron clic desde del primer momento. A partir de entonces se ha ido consolidando en la pantalla de Repretel, televisora que siempre la tiene presente.

Desde el 2017, Charlyn López es figura recurrente en Repretel.

La propuesta de ser el rostro de Adela, microprograma que ha contado con mediáticas presentadoras, la hizo muy feliz.

“Estoy contentísima. Para mí significa mucho porque el canal me toma en cuenta para otro proyecto y es especial que sea para este, que es tan conocido. Es bonito que ahora pueda ser yo la imagen. Lo asumo con mucha responsabilidad, pues no deja de ser un reto que me enriquecerá personalmente”, dijo López, ansiosa por empezar.

Con cada nueva inclusión en algún proyecto televisivo, Charlyn se continúa asombrando y agradeciendo, pues siempre quiso lo que hace ahora, solamente que no sabía si era para ella.

“Es maravilloso que ahora este sea mi presente”, dijo emocionada.

Y sí, si bien Charlyn es una reina de belleza y es considerada como una mujer hermosa, al igual que la mayoría de las personas, en su momento sintió inseguridades. Por eso, desde la adolescencia buscó mantener un perfil bajo.

La oriunda de Orotina recalca lo importante que fue para su empoderamiento el haber participado y ganado el certamen Mrs Universe. Ella lo describe como un trampolín que la hizo estar lista para la televisión.

“Mucha gente ve mal un concurso de belleza, banal, pero detrás hay preparación, hay mujeres preparando su autoestima, seguridad, y trabajando en ellas mismas.

“Yo tenía inseguridades, así como todas las tenemos, por más hermosa que sea una mujer siempre van a estar allí. Yo temía no hablar bien en público”, confió Charlyn, quien se ha ganado el cariño de la audiencia. Los televidentes se lo han manifestado cuando está trabajando en las transmisiones de las corridas de toros, equipo al que se incorporó desde el 2019.

De cara a su nueva oportunidad televisiva, Charlyn está colmada de emociones, entre ellas un poco de temor, que es normal cuando está por empezar un proyecto importante.

“Siempre recibo el apoyo de mi esposo, de mis hijos y de toda mi familia. Siempre hay algo por aprender. Nada se pierde intentando. Nunca terminamos de mejorar y de ganar conocimientos. Siempre hay maneras de crecer”, dijo López.

Imagen de cuando, junto a Rafa Pérez, Charlyn fue presentadora del espacio hermano de la revista 'Giros', llamado 'Giros de la fama'. (Cortesía)

“Me siento realizada”, agregó.

Presentar Adela le fascina, pues ama la televisión; suspira pensando en nuevas oportunidades en la pequeña pantalla, medio que cada vez le resulta más envolvente.

“Estoy muy feliz con esta nueva oportunidad, pues Adela siempre tuvo figuras muy lindas y que son mujeres que admiro. Ser una de ellas me pone muy contenta”, finalizó Charlyn, quien además de la tele se dedica a modelar, a presentar eventos y a hacer el que llama su trabajo más importante: ser madre.

“Estoy abierta a las posibilidades que vengan en el futuro en el canal. Me gusta y agradezco ser tomada en cuenta”.