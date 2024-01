‘Beef’ y ‘Succession’ arrasaron en los premios Emmy 2023 y eclipsaron a las otras series

Las ovaciones fueron constantes y los aplausos no dejaron de sonar durante la 75.ª gala de los premios Emmy, noche que se convirtió en uno de los encuentros más esperados de Hollywood.

Luego de que transcurrieran casi cuatro meses de la fecha original en la que se debían transmitir, finalmente se dieron a conocer cuáles fueron las mejores series y actores de la televisión del 2023. Los premios estaban programados para el pasado 18 de setiembre, pero se postergaron por la huelga de actores y guionistas que se desató en julio del año anterior.

Con la conducción de Anthony Anderson, comediante y actor de Black-ish, la ceremonia de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos se realizó en el Peacock Theater de Los Ángeles, la noche 15 de enero del 2024.

'Succession' se llevó 6 premios, desde mejor actor de reparto hasta mejor serie en la categoría dramática. (FRAZER HARRISON/Getty Images via AFP)

Los premios principales para la categoría dramática, que se revelaron hasta el final de la gala, se los llevaron Kieran Culkin como mejor actor y Sarah Snook como mejor actriz, ambos de la aclamada serie Succession.

El mérito también se fue para Beef, el programa de Netflix que reconocido como mejor miniserie, al llevarse ocho de los prestigiosos premios.

Los momentos más destacados en los Emmy

Antes de que empezara la premiación, la mirada estaba sobre Succession y The Last of Us, ya que estos programas encabezaban la lista con 27 y 24 nominaciones, respectivamente. También se esperaba el desempeño de The White Lotus, porque la mayoría de su elenco estaba nominado en al menos una categoría. En Costa Rica, estos tres programas están disponibles para streaming en HBO Max.

Una vez que arrancó la gala, la primera presentadora en tomar el escenario fue Christina Applegate, quien introdujo el premio de mejor actriz de reparto en una serie de comedia. Este se fue para Ayo Edebiri, por su trabajo en The Bear.

Edebiri ya se había llevado el premio en esta categoría en los Globos de Oro y los Critics Choice. La misma situación le ocurrió a su compañero Jeremy Allen White, quien obtuvo los mismos tres galardones como mejor actor en un programa de comedia.

Ayo Edebiri abrió la ceremonia de premiación en los Emmy 2023. Recibió el galardón a mejor actriz de reparto en serie de comedia por su rol en 'The Bear'. En total, este programa se llevó 6 premios. (VALERIE MACON/AFP)

Jennifer Coolidge hizo uno de los discursos más sobresalientes cuando ganó el premio como mejor actriz de reparto en una serie dramática por su rol en The White Lotus. Por segunda ocasión, se enfrentó a sus compañeras y les ganó a Meghann Fahy, Sabrina Impacciatore, Simona Tabasco y Aubrey Plaza.

Otra actriz que llamó la atención fue Niecy Nash-Betts, quien obtuvo su primer Emmy luego de estar nominada en cuatro ocasiones anteriores. Agradeció a los productores del programa Dahmer y a sí misma, por haber perseverado en el mundo de la actuación.

“Quiero agradecerme por creer en mí y hacer lo que dijeron que no podía hacer (...). Acepto este premio en nombre de todas las mujeres negras y morenas que no han sido escuchadas, pero que han sido objeto de demasiada vigilancia, como Glenda Cleveland, Sandra Bland, Breonna Taylor. Como actriz, mi trabajo es hablar fiel al poder y lo haré hasta el día de mi muerte”, agregó Nash-Betts.

Niecy Nash-Betts wins the Emmy for Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie.

pic.twitter.com/BFsXnwhEgB — Film Updates (@FilmUpdates) January 16, 2024

Las reuniones y los mejores premios de los Emmy

Uno de los encuentros más aclamados durante la gala fue el de cinco actores de Grey’s Anatomy, quienes se reunieron en el escenario para presentar un premio de comedia y agradecer a sus fanáticos.

Se presentaron Ellen Pompeo, Chandra Wilson, Justin Chambers, James Pickens Jr y Katherine Heigl, para celebrar que se convirtieron en la serie médica con mayor cantidad de temporadas, puesto que su vigésima entrega saldrá en marzo del 2024.

Al final de la noche quedó claro que Beef fue una de las series más coronadas, tras llevarse los premios de mejor actriz (Ali Wong), mejor miniserie, mejor dirección y mejor guion en esa categoría. El actor Steve Yeun, quien saltó a la fama tras su paso en la serie The Walking Dead, también se llevó el premio como mejor actor en una miniserie.

“Gracias a Danny (su personaje en Beef) por enseñarme que el juicio y la vergüenza son un lugar solitario, pero la compasión y la gracia es donde todos podemos encontrarnos”, dijo Yeun al recibir su primer Emmy.

Steve Yeun ganó su primer Emmy por el rol de Danny Cho en la serie 'Beef'. (ROBYN BECK/AFP)

El último premio de la noche fue el de mejor serie dramática, el cual se llevó Succession por su cuarta y última temporada. El resto de los programas nominados eran Andor, Better Call Soul, The Crown, House of the Dragon, The Last of Us, The White Lotus y Yellowjackets.

Succession era una de las preferidas a ganar, ya que solo en la categoría de mejor actor en serie dramática posicionó a tres de sus protagonistas en la contienda.

Aunque Kieran Culkin se llevó el galardón, tuvo una competencia rígida con sus compañeros de elenco Brian Cox y Jeremy Strong, junto con Jeff Bridges (The Old Man), Bob Odenkirk (Better Call Saul) y Pedro Pascal (The Last of Us).

La ceremonia de los premios Emmy 2023 se puede ver completa a través de la plataforma HBO Max. A continuación, le dejamos la lista completa de ganadores de los premios Emmy 2023: