¿Quién es Jeremy Allen White, el nuevo amor de Rosalía?

Jeremy Allen White se ha convertido en un nombre viral no solo por su carrera actoral, sino también por su relación con la cantante española Rosalía. Ahora, unas fotografías suyas modelando para Calvin Klein han capturado la atención de muchos.

A sus 32 años, White vive uno de los mejores momentos de su carrera, catapultado por el éxito de la serie The Bear, la cual puede verse en Latinoamérica a través de la plataforma Star Plus.

En esta aclamada producción, el actor encarna a Carmy, un chef de élite que se enfrenta a desafíos personales y profesionales en un restaurante familiar.

'The Bear', con Jeremy Allen White al frente, es una de las series más aclamadas de la actualidad. Foto: FX

Cuando White estaba en la escuela fue bailarín, especialmente de ballet, jazz y claqué. A los 13 años decidió entrar a clubes de actuación.

Su ascenso a la fama comenzó a los 15 años, cuando audicionó para una producción de HBO. Finalmente, conseguiría un rol protagónico en la serie Shameless, la cual lo catapultó muy joven a la fama.

Allí encarnó a uno de los hermanos de una familia que vive en los suburbios de Chicago, la cual debe enfrentarse a los desafíos de la vida en su barrio, así como a cuidarle las espaldas de su irresponsable padre borracho. En esta comedia dramática,White destacó a lo largo de sus once temporadas (desde el 2011 hasta el 2021), las cuales pueden ser vistas en HBO MAX.

Además de este rol estelar, Allen también participó en películas como Afterschool (2008), Bad Turn Worse (2013), After Everything (2018) y The Rental (2020), las cuales están disponibles a través de Google Play.

Jeremy Allen White ganó notoriedad cuando apareció en 'Shameless', donde encarnó a un adolescente preocupado por la situación de su familia y su futuro. Foto: HBO

En cuanto a su vida personal, el intérprete ha mantenido un perfil bajo, aunque se sabe que en mayo de 2023 se divorció de la actriz Addison Timlin, con quien compartió cuatro años de amor y tuvo dos hijas.

Recientemente, White ha ganado atención mediática debido a su aparente relación con la cantante española Rosalía, lo que ha llevado a un mayor escrutinio de su vida privada. Sin embargo, el intérprete continúa centrado en su carrera actoral y disfruta de un creciente reconocimiento gracias a su notable desempeño en proyectos como The Bear, la cual cuenta con varias nominaciones para los próximos Globos de Oro (incluyéndolo en la categoría de mejor actor). Estos galardones se entregarán el próximo domingo 7 de enero.