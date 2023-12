Repase las mejores series del 2023, según ‘The New York Times’, y dónde verlas

Conforme se acerca el cierre del año, es el momento perfecto para recordar aquellas series de televisión, como Beef, The Last of Us, Reservation Dogs o Alguien en algún lugar, que nos dejaron pegados a la pantalla y nos cautivaron lo suficiente como para verlas por horas y horas en streaming.

Pese a que el 2023 fue un año complicado en términos de producción por la huelga de actores de SAG-AFTRA, la cual suspendió o canceló el lanzamiento de algunos proyectos, sin duda los amantes de la televisión pueden mirar hacia atrás y planear otro maratón con los mejores programas del año.

Para ello, acá le dejamos la lista de las mejores series del 2023, la cual está curada por The New York Times y está enfocada en los programas disponibles en Costa Rica, tanto en español como en inglés, en plataformas como Netflix, HBO y Prime Video.

'The Last of Us', 'Beef' y 'Succession' son tres de las mejores series del 2023, según 'The New York Times'. (HBO y Glamour México (centro))

Beef - Netflix

Beef cuenta la historia de dos personas que se enojan mientras están manejando, resultando en un incidente de furia que se sale de control. Más allá de enseñar a dos personas molestas, es valiosa porque explica el porqué se enojan con magnitud.

Esta serie también muestra algunos resentimientos entre familias, diferencias de clases sociales y avanza explorando la comunidad asiática en Estados Unidos.

Estrenada en abril, el éxito de esta serie también se relaciona con la actuación de Ali Wong y Steven Yeun, quienes interpretan a la empresaria Amy Lou y el contratista Danny Cho, los dos personajes que se enojan entre ellos.

'Beef' ('Bronca') - Tráiler

Dead Ringers - Prime Video

Como una adaptación a una película de terror de 1988, Dead Ringers es un thriller psicológico en el que las protagonistas son dos gemelas idénticas, interpretadas por la actriz Rachel Weisz.

Estas hermanas son ginecólogas y comparten todo entre ellas, desde sus amantes hasta el deseo de desafiar la arrogancia científica. Con el propósito de renovar el cuidado de la salud de la mujer, están dispuestas a desafiar las antiguas prácticas de la medicina.

The Curse - Paramount+

Original de Showtime, The Curse trata temas como la culpa, el matrimonio y el altruismo, de una manera original, astuta y con toques escalofriantes y también de comedia.

A primera vista, la serie puede parecer incómoda de ver. Se trata de una pareja que lucha por introducir el concepto de viviendas ecológicas en una pequeña comunidad de Nuevo México, Estados Unidos. Sin embargo, se topan con un productor de televisión que quiere promover su historia y, al mismo tiempo, deben lidiar con una supuesta maldición en su hogar.

En 'The Curse', Emma Stone se acompaña de Nathan Fielder y Benny Safdie. Los actores interpretan a Fielder, Asher Siegel y Dougie Schecter, respectivamente (Paramount Plus)

I’m a Virgo - Prime Video

Disponible en Prime Video, I’m a Virgo ofrece una historia salvaje, política y entretenida. Cuenta la historia de Cootie, un adolescente de 13 años de casi 4 metros que desafía la idea que los jóvenes afroamericanos son peligrosos.

Asimismo, este programa hace una crítica al sistema capitalista e introduce aspectos sobre la mitología de los superhéroes.

The Last of Us - HBO

El aclamado título de The Last of Us es uno de los mejores del 2023. Es una historia sobre un mundo apocalíptico, en donde los humanos son invadidos por un hongo que los convierte en una especie de zombis.

La serie está basada en el videojuego que lleva el mismo nombre. Además, la primera temporada deslumbró por la actuación de Pedro Pascal y Bella Ramsey, quienes dieron vida a los personajes de Joel y Ellie, respectivamente.

'The Last of Us' estrenó su primer episodio el 15 de enero a través de HBO. Cuenta con nueve episodios que duran entre 45 minutos y más de una hora.

Reservation Dogs - Disney+

La tercera y última temporada de la comedia Reservation Dogs es meritoria de un puesto entre las mejores series del año. En estos episodios disponibles en Disney+ se sigue a cuatro adolescentes indígenas de Oklahoma, Estados Unidos, quienes roban y ahorran para irse a California. Para ahorrar la cantidad de dinero necesaria, primero deben sobrevivir una guerra territorial.

Alguien en algún lugar - HBO

Alguien en algún lugar, que trata acerca de las amistades y la aceptación de la muerte, narra la vida de Sam, quien lucha por encajar en su ciudad natal.

Luego de atravesar una pérdida importante en su familia, Sam descubre que el canto es su salvación. Este factor la lleva a encontrarse a sí misma y desenvolverse en una comunidad de extraños que tampoco encajan en el molde de la ciudad.

'Alguien en algún lugar' - Tráiler

C.B. Strike - HBO

El programa C.B. Strike tiene en su premisa el misterio de un médico desaparecido hace 40 años, así como un conjunto de crisis familiares de los personajes de detectives.

La quinta temporada de esta serie, que se estrenó este año, está basada en el libro Troubled Blood de J. K. Rowling, autora de la saga de fantasía Harry Potter.

Succession - HBO

El final del drama Succession marcó el año; incluso, el elenco de la serie quedó nominado para múltiples premios en los Globos de Oro. Jeremy Strong, Brian Cox y Kieran Culkin se disputan el galardón como mejor actor y Sarah Snook es contendiente para mejor actriz en un programa de drama.

En medio de dramas y conspiraciones entre la familia y los ejecutivos de la corporación Waystar Royco, se determinó el futuro del legado multimillonario de Logan Roy en esta última temporada.

La primera temporada de 'Succession' salió en el 2018. Es una serie de una familia millonaria en Estados Unidos, en la que cuatro hijos compiten por quedarse con el legado de su padre, Logan Roy, quien creó una compañía de medios de comunicación. (CRAIG BLANKENHORN)

30 Monedas - HBO

30 monedas es un programa español de terror y suspenso. La acción se sitúa en un pequeño pueblo de España, donde el sacerdote Vergara –exorcista, boxeador y exconvicto– solicita la ayuda del alcalde y un veterinario para enfrentar una serie de fenómenos paranormales.

Iosi, el espía arrepentido - Prime Video

La serie Iosi, el espía arrepentido sigue la historia real de un agente del gobierno de Argentina, quien se infiltró en la comunidad judía de Buenos Aires a principios de la década de 1990. En las dos temporadas, se muestran las dinámicas de antisemitismo en el país en ese momento.

Barry - HBO

Barry es otra de las series que culminó en el 2023 y es de las mejores del año. Bill Hader es el cocreador, director y protagonista de esta comedia sobre Barry, un sicario contratado para asesinar a un joven que sueña con ser actor.

Sin embargo, Barry descubre su amor por la actuación y decide cambiar de carrera, pero antes debe superar su pasado criminal. Por este papel, Hader recibió dos premios Emmy a mejor actor en una comedia en el 2022 y en el 2023.

Bill Hader interpreta a Barry, el sicario que se muda a Los Ángeles y queda maravillado con las clases de teatro a las que acude en una misión. La primera temporada de esta serie se transmitió en el 2018.

Doom Patrol - HBO

En cuatro temporadas, la comedia Doom Patrol persigue a un grupo de superhéroes. A pesar de que tienen ciertas particularidades y distinciones, todos se reúnen para hacer equipo e investigar fenómenos fantásticos en la ciudad.

How to with John Wilson - HBO

A través de la serie documental How to with John Wilson, disponible en HBO, se muestra a este productor audiovisual en una aventura de autodescubrimiento.

En cada episodio, que dura 25 minutos, Wilson narra temas profundos como el crecimiento personal y el cambio, mientras documenta la vida de los habitantes de Nueva York.

'How To With John Wilson' - Tráiler

The Other Two - HBO

La comedia de tres temporadas The Other Two cuenta los vaivenes de dos hermanos millenials, quienes deben lidiar con la creciente fama de su hermano de 13 años.

Con esta premisa, el programa se burla de la sed de fama del joven y su necesidad de ser el centro de atención, mientras ridiculiza el vacío humano en la industria de entretenimiento.

South Side - HBO

Pese a que South Side se estrenó a finales del 2022, su cancelación fue oficial hasta febrero de este año, por lo que entró en la lista de las mejores series del 2023.

Se trata de una comedia sobre dos jóvenes recién graduados de la universidad comunitaria, quienes buscan convertirse en inversionistas. Particularmente, su plan para alcanzar este sueño es vender desde palomitas de maíz en las esquinas de la ciudad hasta artículos en el mercado negro.

'South Side' estrenó su primera temporada en el 2019. Los actores en la foto son Kareme Young y Sultan Salahuddin. (Filmaffinity)

Títulos que se destacaron pero no se pueden ver en Costa Rica

Dentro del listado de las mejores series del 2023 de The New York Times se incluyen algunos títulos que, lamentablemente, no están disponibles para streaming en Costa Rica. Sin embargo, acá le enlistamos todos los programas: