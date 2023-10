JK Rowling, creadora de Harry Potter, vuelve a generar polémica con su opinión sobre las personas trans

El nombre de la escritora británica JK Rowling está nuevamente en el centro de la polémica, ya que utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para manifestar su opinión sobre las personas trans. En ocasiones anteriores, la creadora de la saga de libros de Harry Potter ya había estado en el medio de una polémica por sus comentarios que la señalaban como transfóbica.

En esta ocasión un simple “no” fue lo que desató la controversia. Rowling compartió en su perfil una imagen con la frase: “Repita después de nosotros: Las mujeres trans son mujeres”, y la escritora escribió sobre la fotografía la palabra “no”. Así de sencillo fue el mensaje, pero impactó rápidamente en la comunidad de usuarios de la red social que comenzaron a manifestarse.

“No hay otra manera de interpretar esto. Has confirmado rotundamente tu transfobia. Gracias por los libros de Harry Potter, sus personajes y su mundo, siempre los amaré. Sin embargo, como persona, yo no puedo apoyarte. Por eso te dejo de seguir”, se lee en uno de los comentarios del posteo.

El posteo de JK Rowling con su opinión sobre las personas trans ha generado miles de comentarios a favor y en contra. (Tomado de X)

No es la primera vez que JK Rowling se expresa sobre las personas trans

En junio del 2020, la escritora publicó una serie de mensajes en X sobre las personas transgénero.

La británica causó polémica cuando criticó un artículo de opinión publicado en el sitio web Devex, una plataforma mediática para el desarrollo comunitario global, en el que usó la frase “las personas que menstrúan”.

“Estoy segura de que solía haber una palabra para esas personas”, tuiteó la famosa escritora británica. “Alguien que me ayude. ¿Mumberes? ¿Miperes? ¿Mumudes?”.

Continuó con otra cadena sobre el concepto del sexo biológico.

JK Rowling conquistó a millones de personas en el mundo con la publicación de la historia de Harry Potter. (JUSTIN TALLIS/AFP)

“Si el sexo no es real, no hay atracción del mismo sexo”, tuiteó. “Si el sexo no es real, la realidad vivida por mujeres globalmente es borrada. Conozco y adoro a personas trans, pero borrar el concepto de sexo remueve la capacidad de cualquier discusión significativa sobre sus vidas. No es odio decir la verdad”.

Los tuits de Rowling ocasionaron un aluvión de respuestas de la comunidad LGBTQ. Un grupo de fans de Harry Potter tuiteó su desaprobación del post de Rowling y exhortó a sus seguidores a donar a un grupo que apoya a mujeres negras transgénero.

En noviembre del 2021, Rowling denunció que había recibido amenazas de muerte, según ella, activistas de los derechos de los transgéneros que la acusaban de transfobia.