Los Emmy 2023 son aplazados indefinidamente a causa de la huelga en Hollywood

Los sindicatos de actores y guionistas estadounidenses continúan en huelga tras no llegar a un acuerdo definitivo con los estudios. Las consecuencias de la movilización, que ha paralizado la industria de Hollywood, siguen haciéndose notar en cada vez más partes del sector. Los últimos afectados han sido los Premios Emmy, que han anunciado que se posponen de forma indefinida.

Según Variety, la Academia de Televisión ha decidido posponer la gala de premios mientras la huelga siga en marcha. En los planes originales, la celebración de los Primetime Emmys iba a tener lugar el 18 de setiembre, mientras que la entrega de los Creative Arts Emmy Awards, que reconocen categorías más técnicas y creativas, estaban marcadas para el 9 y el 10 de ese mismo mes.

Los miembros de sindicatos de actores y guionistas se manifiestan a diario en las afueras de los edificios que albergan a los grandes estudios. (MARIO TAMA/Getty Images via AFP)

Pese a cancelar tales fechas, la Academia no se ha aventurado a proponer una nueva, dejando la gala de sus prestigiosos galardones en un retraso indefinido. Los nominados fueron anunciados el pasado 12 de julio, el mismo día en que el Sindicato de Actores (SAG-AFTRA) comenzó su huelga, uniéndose a la de guionistas, los cuales llevan manifestándose desde principios de mayo.

Desde que el pasado 2 de mayo el Sindicato de Guionistas (WGA) anunció que se iban a la huelga, han sido varias las ceremonias de premios que han visto alterado su calendario en este 2023. Los Premios Peabody fueron cancelados y los Tony tuvieron que realizar cambios significativos de última hora para poder celebrarse.

Huelga en Hollywood: una explicación

El Sindicato de Guionistas (WGA, por sus siglas en inglés) representa a 11.500 escritores de la pantalla. Su huelga empezó el 2 de mayo y marca la interrupción más extensa de trabajo para su gremio desde la pandemia del covid-19. En sus preocupaciones están aspectos que no eran parte de la realidad de la industria décadas atrás, como el uso de inteligencia artificial (IA) o el streaming. En el caso de la IA, los guionistas piden que sea vista como una herramienta más, como el caso del Chat GPT, y no como un sustituto a su trabajo.

El otro punto de la discordia es derivado del auge del streaming. El anterior acuerdo cubría a los guionistas en sus relaciones con el cine y la televisión tradicional, pero no con el streaming, por lo que al sentarse a negociar sus contratos con empresas como Netflix o Amazon Prime no estaban cobijados por las garantías gremiales, por lo que pueden recibir pagos mucho menores.

Además, los escritores de la pantalla reclaman a Hollywood que ajuste las reglas del pago de residuales, que es el reconocimiento adicional que estos y otros profesionales reciben por las retransmisiones o ventas en DVD, por ejemplo, de sus series y películas. Es decir, cada vez que en la televisión estadounidense se pasan viejos capítulos de Friends o CSI, el talento que participó recibe una compensación extra a lo que se le pagó originalmente para hacer ese trabajo. Algo así como las regalías musicales.

'Succession', de HBO, es la serie más nominada a los Emmy. Sus productores deberán comer ansias para tener sus posibles galardones, ya que la ceremonia está en el aire. (CRAIG BLANKENHORN)

Sin embargo, la Academia de Televisión confió en mantener sus fechas de septiembre a la espera de que sindicatos y productoras llegaran al fin a un acuerdo. Esto no se ha producido y, a falta de poco más de un mes, la organización ha visto imposible que los Emmy puedan celebrarse con normalidad.

Las series con más nominaciones de 2023 han sido Succession, que opta a 27 premios; The Last of Us, que opta a 24; The White Lotus, que está en 23 categorías; y Ted Lasso, que alcanza las 21 nominaciones. Para conocer quiénes serán los grandes triunfadores hay que esperar a que la Academia oficialice una nueva fecha, que podría no llegar mientras la huelga no se solucione.

