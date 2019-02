En el caso de Marc Anthony, quien se presenta el próximo martes en el certamen, solicitó expresamente en su camerino vinos de la marca Opus One, una cepa que nace en el valle de Napa, en California, y que no pudo ser encontrado por la producción. “Hicimos todos los esfuerzos necesarios, pero no dimos con este vino, así que el propio artista lo traerá”, dijo Merino. Eso sí, Canal 13 y TVN, los organizadores, deberán reembolsarle a Anthony los costos de cada botella que tiene un valor cercano a $260.000. Anthony, además, pidió chocolates M&M y Snickers, bebidas energéticas y velas blancas.