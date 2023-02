Shakira recibió un singular pedido de una maestra por su éxito con Bizarrap

La cantante colombiana, Shakira, recibió un singular pedido gracias a un video en el que unos niños de una escuela cantan “a todo pulmón” su éxito musical Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

“Mastique y trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique”, se escucha interpretar a todo volumen a al menos 20 niños.

Pero lo que más llamó la atención del video fue la solicitud de la maestra, quien al notar que en cuestión de días los niños se memorizaron la letra, pidió a la barranquillera que hiciera una canción sobre matemáticas.

“Voy a decirle a Shakira que me saque una música con todas las tablas de multiplicar, para ver si así se las aprenden”, expresó la maestra en el video, que se viralizó rápidamente.

“Mis sobrinos de 4 y 5 también la bailan y cantan con sus amiguitos”. “Los estudiantes sacando 100 sobre 100 en música”. “Ahí está el reto”, comentaron algunos internautas.

Más de 25 millones de visualizaciones en YouTube en 12 horas y un aluvión de reacciones en redes sociales viralizaron la colaboración entre la cantante colombiana y el productor argentino, una canción llena de dardos dirigidos a su expareja, el exfutbolista español Gerard Piqué y a su nueva pareja, Clara Chía.

