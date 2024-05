David ‘Medallita’ Jiménez cosecha más elogios tras coronarse campeón mundial interino

El boxeador David Medallita Jiménez sigue recibiendo elogios en el mundo del boxeo tras coronarse campeón mundial interino de las 115 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Lo logró al derrotar al estadounidense John Scrappy Ramírez por decisión unánime el pasado 20 de abril.

Su contundente victoria le valió ser designado como el Boxeador del Mes por el Comité de Campeones de la AMB, luego de dominar la pelea de principio a fin, demostrando gran coraje y entrega en el cuadrilátero.

Su nominación es el resultado del trabajo y dedicación del boxeador cartaginés, quien sorprendió a los especialistas al ganar en Nueva York, Estados Unidos, contra todo pronóstico y la arrogancia de Ramírez, quien incluso se burló de él en el pesaje.

“Soy una persona de bien, humilde, que no le quita nada a nadie. Le he pedido mucho a Dios que estos títulos no me cambien y seguir siendo un hombre de bien”, comentó Jiménez el pasado 22 de abril al recibir un sentido homenaje por parte de la Municipalidad de Cartago.

Medallita, reconocido por su humildad y disciplina, espera seguir cosechando éxitos y cumplir su sueño de convertirse en el primer campeón absoluto de la rama masculina en Costa Rica, siendo ejemplo para las nuevas generaciones.

“Este título no es solo mío, es para Cartago, es para Costa Rica, y me siento muy contento de representar a mi país y a mi provincia. Soy un cartaginés humilde, que quizás no sea el más talentoso, pero me esfuerzo mucho y me sacrifico todos los días por esta pasión que tengo”, añadió Jiménez.

Actualmente, Medallita Jiménez cuenta con un récord de 16 victorias y una derrota, y está bajo las órdenes de Fightclub Promotions y sus promotores, los hermanos Ernesto y Édgar Sandoval, quienes lo respaldan desde que comenzó su carrera profesional en febrero de 2019.