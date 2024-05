Daniel Radcliffe reacciona a declaraciones transfóbicas de J.K. Rowling: ‘Me da mucha tristeza’

Las constantes declaraciones transfóbicas de J.K. Rowling continúan generando controversia. Esta vez, Daniel Radcliffe alzó su voz para expresar una vez más su descontento con la postura de la autora de Harry Potter y recordó cuál fue su reacción al leer por primera vez sus opiniones al respecto.

“Había trabajado con el Proyecto Trevor (una organización sin ánimo de lucro estadounidense que se dedica a la prevención de crisis y suicidios de jóvenes lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero) durante 12 años y me parecía, no sé, una inmensa cobardía no decir algo”, indicó en una entrevista publicada por The Atlantic.

“Quería tratar de ayudar a las personas que se habían visto afectadas negativamente por los comentarios. Y decir que si esas son las opiniones de Jo, entonces no son las opiniones de todos los asociados con la franquicia de Harry Potter”, agregó Radcliffe.

El actor, que interpretó al protagonista de la saga, señaló además que no habla con Rowling “desde hace años”. “En última instancia, me entristece mucho su postura, porque miro a la persona que conocí, repaso nuestros encuentros, los libros que escribió y el mundo que creó, y todo eso me genera una profunda empatía”, indicó.

“Obviamente, Harry Potter no habría existido sin ella, así que nada en mi vida probablemente hubiera sucedido de la misma manera sin esa persona. Pero eso no significa que tenga una deuda con ella de por vida”, afirmó.

En la entrevista, el actor también se refirió a las recientes declaraciones de la autora en sus redes sociales, en las que aseguró que tanto él como Emma Watson y Rupert Grint, los otros dos protagonistas de la saga, forman parte de “un movimiento que intentaba erosionar los derechos de las mujeres”.

“Continuaré apoyando los derechos de todas las personas LGBTQ y no haré más comentarios que ese”, se limitó a responder el actor.

El actor Daniel Radcliffe reveló que 'desde hace años' no habla con la escritora J.K. Rowling, creadora de la zaga de Harry Potter. Foto: La Nacion/Argentina/GDA

El comentario de la autora se produjo en una de las tantas publicaciones sobre la transexualidad que realizó en sus redes. En uno de los mensajes en los que atacaba los tratamientos de transición en menores de edad, un seguidor le comentó: “Estoy esperando que Dan y Emma se dignen a darte una disculpa pública. Estoy seguro de que los perdonarás”.

La escritora británica de 58 años, que también suele utilizar el seudónimo masculino Robert Galbraith, aprovechó la situación para criticar a los actores, quienes anteriormente mostraron una mirada opuesta a la suya sobre el tema de la transexualidad.

“Me temo que no va a ocurrir. Las celebridades que se acogieron a un movimiento que intentaba erosionar los derechos de las mujeres conquistados con tanto esfuerzo y que utilizaron sus plataformas para animar la transición de menores pueden guardar sus disculpas para los traumatizados detractores y las mujeres vulnerables que dependen de espacios de un solo sexo”, expresó.

Curiosamente, aquella frase se asemeja bastante a una de las frases que publicó en un ensayo en el que se refirió públicamente al tema, en junio de 2020. Allí, aseguraba: “Me niego a inclinarme ante un movimiento que creo que está causando un daño demostrable al tratar de erosionar a la ‘mujer’ como clase política y biológica y ofrecer cobertura a depredadores como pocos antes”.

Ese y otros conceptos que compartió en sus redes y en distintas entrevistas y columnas hicieron que fuera tildada de transfóbica.

Militantes de la comunidad LGBTQ y muchas de las estrellas que participaron en las películas basadas en sus novelas rápidamente se pronunciaron en contra de sus comentarios, y la presidenta y directora ejecutiva de La Alianza de Gays y Lesbianas contra la difamación (GLAAD), Sarah Kate Ellis, calificó aquellos primeros dichos de la autora como una “misiva mal informada y peligrosa sobre las personas transgénero” que “va en contra de los expertos médicos y psicológicos y devalúa a las personas trans”.

Después de la publicación de ese primer ensayo, Radcliffe expresó su apoyo a las mujeres trans en un breve ensayo en el que, a diferencia de Rowling, afirmó que las mujeres transgénero son mujeres.

“Cualquier declaración que contradiga esta premisa, borra la identidad y la dignidad de las personas transgénero y va en contra de todos los consejos dados por las asociaciones profesionales de atención médica que tienen mucha más experiencia en este tema que J. K. Rowling o yo”, escribió.

