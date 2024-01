Rapero tico Eros EQ se coronó campeón internacional de ‘freestyle’ en el torneo 4H Hip-Hop

Apenas tiene 20 años pero desde muy chiquillo andaba en las plazas de su natal Cartago y en el resto del país haciendo lo que ama: improvisar en el rap. Su mamá, doña Anabelle Gómez, lo acompañó siempre, lo apoyó y nunca lo dejó rendirse. Ese es el camino que ha recorrido el rapero tico Eros EQ hasta coronarse campeón internacional (su primer título en el extranjero) en el torneo de parejas 4H Hip-Hop, en El Salvador.

La noche de este sábado 27 de enero, el tico logró el gran trofeo junto al aclamado rapero mexicano Lobo Estepario. En la primera batalla en que la dupla salió triunfante fue contra Larrix (Argentina) y Aldahir (Panamá). El segundo enfrentamiento fue contra Yoiker (México) y Ghetto (Guatemala), mientras que en la gran final se vieron en el escenario con Cacha (Argentina) y Metalingüística (Chile).

Por Costa Rica, además de Eros, también participó SNK (Sergio Guillén, actual campeón de la Red Bull Batalla Centroamérica).

El mexicano Lobo Estepario y el costarricense Eros EQ hicieron una gran dupla en el torneo de rap 'freestyle' 4H Hip-Hop, en El Salvador. (Cortesía)

La elección de las parejas fue al azar y al verse conectado para la competencia junto a Lobo Estepario, Eros sintió mucha emoción. “Me motivó demasiado ver la reacción de Lobo cuando supo que le tocó conmigo. Me dijo que íbamos a ganar. Fue una ilusión muy grande porque he vivido en México seis meses y eso me ha ayudado a entender bastante al rapero mexicano y a la escena, eso nos ayudó a tener buena química”, dijo Eros la mañana de este domingo vía telefónica en una entrevista con La Nación.

La competencia se desarrolló en diferentes formatos de freestyle, todos superados con éxito por Eros y Lobo. El evento se realizó en la Plaza Salvador del Mundo, en San Salvador, ante casi 20.000 personas.

“Intenté que no influyera quién fuera mi compañero, yo quería rapear como siempre y dar lo mejor de mí, pero se alineó acoplarme muy bien con mi compañero”, agregó Eros, quien además contó que el experimentado Lobo Estepario le dijo que si en algún momento había una réplica (desempate) fuera el tico quien la hiciera. “Me dijo que este era mi momento”, recordó el costarricense.

Un impulso más para Eros EQ y para el rap costarricense

El joven cartaginés comentó que ganar este trofeo significa un antes y un después en su carrera. El artista se fue a vivir a México el año pasado para competir en la escena azteca y mejorar sus habilidades.

En el 2022 y 2023, Eros representó a Costa Rica en la Red Bull Batalla Centroamérica, sumando así más experiencia en su curriculum del freestyle.

“Me siento muy agradecido con esta victoria porque muchos de los que nos involucramos en la cultura hasta pasamos hambre o vamos obligados a ganar eventos para pagar los pases del bus de regreso a casa. Hay desveladas y esfuerzos y ahora con este torneo llega la recompensa”, afirmó el artista.

Como es costumbre con este joven rapero, siempre tiene unas palabras de agradecimiento para su madre (incluso la mencionó en algunas de sus improvisaciones en la competencia). Eros afirmó que sin el apoyo de doña Anabelle, él no estaría hoy disfrutando del éxito.

“Desde que empecé en los parques, ella me cuidó porque yo era menor de edad. Dejó de lado los prejuicios que hay alrededor de esta disciplina y aprendió a quererla. Es una gran inspiración, todo lo que he hecho es por ella. Todos los títulos de mi carrera son para ella”, manifestó.

El 'host' argentino El Misionero levantó el brazo de Eros EQ para anunciarlo a él y al mexicano Lobo Estepario como los ganadores de la final que tuvieron contra Cacha (Argentina) y Metalingüística (Chile). (Cortesía)

Eros regresa a Costa Rica este lunes y volverá a México el 14 de febrero para seguir con su trabajo en la música. El año pasado se dedicó a rapear, ganando títulos de campeón en importantes eventos como Liga Shaolin, Liga Venom y Fat Battles.

Para este 2024 tienen entre sus planes incursionar en la música original en tierras aztecas. “Es muy bonito saber que en Costa Rica está mi casa, pero que en muchas partes del mundo me siento en mi hogar”, finalizó el rapero.

El título de Eros representa también un nuevo paso para que el rap costarricense siga dejando huella en el freestyle internacional.