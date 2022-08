Un rap para el divorcio: Eros superó la separación de sus padres con el ‘freestyle’

Cuando el pequeño Eros apenas tenía nueve años vivió una de las situaciones más complicadas que puede experimentar un niño: sus padres se divorciaron. Tras el drama que significó para él, el chico cartaginés buscó una escape a la realidad que vivía y se puso a escribir. Encontró en la fantasía un espacio para olvidar y, años después, ese camino lo llevó a ser uno de los raperos de freestyle más prometedores de la escena costarricense.

Un cuaderno viejo fue donde el niño comenzó a escribir canciones, letras rítmicas que fueron su refugio, su catarsis. Cuando cumplió 12 años se animó a cantar esas obras infantiles y halló en la música urbana la mejor forma de expresarlas. Ahora, a sus 18, Eros desarrolló un don muy particular para improvisar, don que lo tiene actualmente como uno de los cuatro representantes de Costa Rica en la final centroamericana de la popular Red Bull Batalla, cuya competencia se realizará este sábado 3 de setiembre en República Dominicana.

Entre las cartas del rapero Eros para salir avante en las batallas de rap es que se especializa en las respuestas durante los enfrentamientos. (Cortesía Red Bull)

Junto a Eros, el veterano y experimentado Cehzar (quien fue campeón tico en el 2016), el bicampeón SNK (2019-2020 y cuarto del mundo en el 2019) y el actual rey del freestyle tico P8; son los ‘gallos ticos’ que irán en busca de la corona regional en una final en la que participarán artistas de República Dominicana, Panamá, Guatemala, Honduras y El Salvador.

“Esto nació como una catarsis, como un desahogo para contar cómo me sentía. Poco a poco le agarré la fiebre y me di cuenta de que podía cantar mis temas rimando. Cuando viví la separación de mis padres, la música llegó a abrazarme, el rap fue donde más me encontré”, contó el artista cartaginés Eros, quien es considerado una de las promesas más importantes del rap nacional gracias al ímpetu de su juventud.

“Tengo un cuaderno con mis primeras canciones, nunca lo voy a botar. El rap significó para mí un cambio inmenso. Si cuando escribí en ese cuaderno le hubiera dicho al Eros de ese momento que iba a rapear no lo creería porque mi meta era grabar una canción o ganar una competencia, pero todo lo que he vivido es una cachetada a la realidad. Mucho de lo que soñé está pasando”, dijo el cantante.

Eros llegará a la competencia centroamericana con buena experiencia. En la final tica del 2021 se enfrentó a SNK, quien para ese momento ostentaba el bicampeonato, convirtiéndose en una batalla que le ayudó a aprender más sobre la puesta en escena.

“Me encanta la respuesta a la hora de improvisar, me gusta estar en situaciones contra las cuerdas”, explicó Eros sobre lo que podría considerarse una de sus puntos a favor para enfrentar la competencia.

Actualmente, Eros se dedica de lleno al rap, entrena física y mentalmente para estar preparado para los retos que se le presenten; sin embargo, prefiere practicar sobre un escenario o con sus amigos en batallas callejeras.

La final regional se podrá ver este sábado 3 de setiembre por los canales de Red Bull Batalla en Youtube, Facebook, Twitch y Red Bull TV a partir de las 4 p. m. (hora de Costa Rica).